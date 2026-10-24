ஆய்வின் போது வார்டன் மயங்கி விழுந்து இறப்பு

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ADDED : அக் 22, 2026 10:10 PM
பெரியகுளம்: பெரியகுளம் அரசு மாணவர் விடுதியில் மாவட்ட அலுவலர் ஆய்வின் போது, மாற்றுத்திறனாளி வார்டன் வேல்முருகன் 54, மயங்கினார். அவரை அரசு மருத்துவமனையில் பரிசோதித்த போது உயிரிழந்தார்.
பெரியகுளம் தென்கரை 'நியூகிரவுண்ட்' அருகே பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை சமூகநீதி மாணவர் விடுதி உள்ளது. இங்கு 36 மாணவர்கள் தங்கி பள்ளிகளில் படிக்கின்றனர். நேற்று மதியம் 3:00 மணிக்கு மாவட்ட பிற்பட்டோர் நல அலுவலர் சுரேஷ்குமார் விடுதியில் ஆய்வு செய்தார். இங்கு பெரியகுளம் தென்கரை முத்துராஜா தெருவைச் சேர்ந்த வேல்முருகன் வார்டனாக இருந்தார். ஆய்வின் போது மதியம் வழங்கிய உணவு மாதிரிகளை வார்டன் காண்பித்தார். காலையில் வழங்கிய இட்லியை எடுக்க நடந்து செல்லும் போது விடுதியில் மயங்கி விழுந்தார். உடனே அலுவலர் சுரேஷ்குமார் தனது வாகனத்தில் டிரைவர், வாட்ச்மேன் உதவியுடன் வேல்முருகனை ஏற்றி அருகில் உள்ள பெரியகுளம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அவரை பரிசோதனை செய்த டாக்டர், வேல்முருகன் இறந்ததாக தெரிவித்தார். உடல் பிரேத பரிசோதனைக்கு பிறகு இறப்பின் விபரம் தெரியும் என டாக்டர்கள் தெரிவித்தனர். மனைவி அமுதா புகாரில் தென்கரை இன்ஸ்பெக்டர் முத்துபிரேம்சந்த் விசாரிக்கிறார். அலுவலர் சுரேஷ்குமார் கூறுகையில்,'உணவு மாதிரி சோதனையின் போது, காலையில் சமைத்த இட்லியை எடுக்கச் சென்றவர் மயங்கி விழுந்தார். மருத்துவமனையில் சேர்ந்த போது இறந்தார்,' என்றார்.