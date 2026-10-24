நீர்நிலைகள் அருகே வசிப்போர் எச்சரிக்கையாக இருக்க அறிவுறுத்தல்
நீர்நிலைகள் அருகே வசிப்போர் எச்சரிக்கையாக இருக்க அறிவுறுத்தல்
UPDATED : அக் 23, 2026 09:08 PM
ADDED : அக் 23, 2026 09:06 PM
தேனி: மாவட்டத்தில் நீர்நிலைகள், மலைப்பகுதியில் வசிப்போர் எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறு கலெக்டர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது: மாவட்டத்திற்கு அக்., 26 வரை கனமழைக்கான ‘ஆரஞ்ச் அலர்ட்’ விடப்பட்டுள்ளது. அதிக மழை பொழிவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ள பகுதிகளில் தொடர் கண்காணிப்பில் உள்ளன. நீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் ஆறுகள், கால்வாய்கள், நீர்நிலைகளை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறோம். ஏற்கனவே பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக கண்டறிந்துள்ள 45 இடங்களில் வருவாய், போலீஸ், உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மூலம் கண்ணகாணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களை தங்க வைக்க 65 இடங்களில் முகாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அத்தியாவசியப்பொருட்கள் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்க 48 ரேஷன் கடைகளில் கூடுதலாக 6 ஆயிரம் டன் உணவுப்பொருட்கள் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. நீர்நிலைகள், மலைப்பகுதியில் வசிப்போர் எச்சரிக்கையிடன் இருக்க வேண்டும். நீர்நிலைகளில் குளிக்க இறங்க வேண்டாம். அக்., 15 முதல் 10 வீடுகள் பகுதி சேதமடைந்துள்ளது. பாதித்த குடும்பத்தினருக்கு இழப்பீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. உயிரிழப்புகள் இல்லை. வெள்ளம், பேரிடர் தொடர்பாக 1077 அல்லது 04546 261 093 என்ற தொலைபேசி எண்களில் புகார் தெரிவிக்கலாம் என்றார்.