﻿ சின்னச்சுருளி அருவியில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு

ADDED : ஆக 03, 2026 12:13 AM
கடமலைக்குண்டு: மேகமலை ஹைவேவிஸ் நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை தொடர்வதால் சின்னச் சுருளி அருவியில் நீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளது.
கடமலைக்குண்டு அருகே 10 கி.மீ., தூரத்தில் கோம்பைத்தொழு மலைகிராமம் அருகே சின்னச் சுருளி அருவி உள்ளது. மழைக்காலத்தில் அருவியில் நீர் வரத்து இருக்கும். தேனி, வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து சுற்றுலா பயணிகள் சின்னச் சுருளி அருவிக்கு வருகின்றனர். கடந்த ஆண்டு ஏற்பட்ட வெள்ளத்தால் அருவியில் இருந்த தடுப்பு கம்பிகள், படிகள் சேதமடைந்தனர். தற்போது பாதுகாப்பு அற்ற சூழல் நிலவுவதால் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு வனத்துறை தடை விதித்தது. மேலும் அருவி அருகே பராமரிப்பு பணிகள் நடந்துவந்தன. தற்போது அருவியில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் பராமரிப்பு பணிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. பராமரிப்பு பணிகள் முடிந்த பின் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு மீண்டும் அனுமதி வழங்கப்படும் என வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.