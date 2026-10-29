தேனி மாவட்டத்தில் மழை குறைந்ததால் வைகை அணைக்கு நீர்வரத்து குறைகிறது
தேனி மாவட்டத்தில் மழை குறைந்ததால் வைகை அணைக்கு நீர்வரத்து குறைகிறது
UPDATED : அக் 28, 2026 05:50 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:46 PM
ஆண்டிபட்டி: தேனி மாவட்டத்தில் கடந்த மூன்று நாட்களாக மழை குறைந்ததால் வைகை அணைக்கான நீர்வரத்து குறைந்தது.
வைகை அணைக்கு முல்லை பெரியாறு, போடி கொட்டக்குடி ஆறு, வருஷநாடு வைகை ஆறுகள் மூலம் நீர்வரத்து கிடைக்கிறது. கடந்த
மே.29ல் அணை நீர்மட்டம் 20.50 அடியாக குறைந்தது. இதனால் மதுரை, தேனி, ஆண்டிபட்டி - சேடப்பட்டி குடிநீர் திட்டங்களுக்கு குடிநீர் எடுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. தென்மேற்கு பருவ மழையால் பெரியாறு அணையில் நீர்வரத்து அதிகரித்ததாலும், வடகிழக்கு பருவமழையாலும் வைகை அணைக்கான நீர்வரத்து அதிகரித்தது. இதையடுத்து அணை நீர்மட்டம் 50.33 அடியாக உயர்ந்தது. மொத்த உயரம் 71.00 அடி. இந்த சூழலில் கடந்த மூன்று நாட்களாக வைகை அணை நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில் போதிய மழை இல்லை. அக்டோபர் 24ல் வினாடிக்கு 3095 கன அடியாக இருந்த நீர் வரத்து, நேற்று வினாடிக்கு 517 கன அடியாக குறைந்தது. அணையில் இருந்து குடிநீருக்காக வினாடிக்கு 86 கன அடி நீர் வெளியேறுகிறது.