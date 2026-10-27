அணைப் பிள்ளையார் அணையில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு :குளிக்க தடை
அணைப் பிள்ளையார் அணையில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு :குளிக்க தடை
UPDATED : அக் 27, 2026 04:11 AM
ADDED : அக் 26, 2026 05:14 PM
போடி: போடி, குரங்கணியில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால் அணைப் பிள்ளையார் அணையில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
கேரளா மலைப்பகுதி, குரங்கணி, கொட்டகுடி பகுதியில் 4 நாட்களாக பெய்து வரும் தொடர் மழையால் கொட்டகுடி ஆற்றில் நீர் பெருக்கெடுத்துள்ளது. இதனால் அணைப்பிள்ளையார் அணை பகுதியில் தடுப்பணையை தாண்டி நீர்வரத்து அதிகரித்து உள்ளது.தடுப்பணை கரையோரம் உள்ள மண் தடுப்புகள் சேதமடைந்துள்ளன. நீர்வரத்து அதிகரிப்பு, மாவட்டத்திற்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளதால் அணைப் பிள்ளையார் அணையில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. போலீசார் பாதுகாப்புபணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
கொட்டகுடி ஆற்று நீர் போடி பங்காருசாமி கண்மாய், சங்கரப்பன், மீனாட்சியம்மன், புதுக்குளம் கண்மாய்களுக்கு திருப்பி விடப்பட்டு உள்ளது. இதனால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.