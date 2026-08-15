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﻿ பெரியாறு அணை நீர்பிடிப்பில் குறைந்தது மழை: நீர்மட்டம் சரிவு

﻿ பெரியாறு அணை நீர்பிடிப்பில் குறைந்தது மழை: நீர்மட்டம் சரிவு

ADDED : ஆக 14, 2026 11:14 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 11:14 PM

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கூடலுார்: முல்லைப் பெரியாறு அணை நீர்ப் பிடிப்பில் பெய்த மழையால் உயர்ந்த நீர்மட்டம், தற்போது மழை குறைவால் நீர்வரத்து, நீர்மட்டம் குறைய துவங்கியுள்ளது.

முல்லைப் பெரியாறு அணை நீர்ப் பிடிப்பில் ஜூனில் துவங்கும் தென்மேற்கு பருவமழை போதிய அளவு பெய்யவில்லை. இருந்தபோதிலும் இரண்டு மாதம் தாமதமாக ஆக.,1ல் கனமழை பெய்தது.

அதிகபட்சமாக பெரியாறு அணையில் 117.4 மி.மீ., மழை பெய்தது. இதனால் நீர்வரத்து வெகுவாக அதிகரித்து ஆக.,2ல் 6100 கன அடியானது. நீர்மட்டமும் 112 அடியிலிருந்து 123 அடி வரை உயர்ந்தது. (அணையின் மொத்த உயரம் 152 அடி).

இந்நிலையில் தற்போது மழை குறையத் துவங்கியுள்ளது. நேற்று காலை 6:00 மணி நிலவரப்படி பெரியாறில் 3.6 மி.மீ., தேக்கடியில் 1.8 மி.மீ., மழை மட்டும் பதிவானது.

நீர்வரத்து வெகுவாக குறைந்து 689 கன அடியானது. இதனால் நீர்மட்டம் சற்று குறைந்து 122.90 அடியானது.

நீர் இருப்பு 3202 மில்லியன் கன அடியாகும். தமிழகப் பகுதிக்கு குடிநீர் மற்றும் முதல் போக நெல் சாகுபடிக்காக வினாடிக்கு 800 கன அடி திறக்கப்பட்டுள்ளது.

நேற்று பகல் முழுவதும் மேகமூட்டத்துடன் இருந்த போதிலும் மழை பெய்யவில்லை.

நீர்மட்டம் குறைய துவங்கியுள்ள நிலையில் தமிழக பகுதிக்கு நீர் திறப்பையும் சற்று குறைத்து முதல் போக நெல் சாகுபடிக்காக நீர் இருப்பை உறுதி செய்ய நீர்வளத் துறையினர் முன் வரவேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தி யுள்ளனர்.

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