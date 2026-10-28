50 அடியை நெருங்கும் வைகை அணை நீர்மட்டம்

UPDATED : அக் 25, 2026 05:17 PM
ADDED : அக் 25, 2026 05:14 PM
ஆண்டிபட்டி: வைகை அணை நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்து வரும் மழையால் அணை நீர்மட்டம் 50 அடியை நெருங்கி உள்ளது. அணை உயரம் 71 அடி.
வைகை அணைக்கு முல்லை பெரியாறு, போடி கொட்டக்குடி ஆறு வருஷநாடு வைகை ஆறுகள் மூலம் நீர்வரத்து கிடைக்கிறது. கடந்த ஆண்டு அணையில் இருப்பில் இருந்த நீர் தொடர்ந்து பாசனம் மற்றும் குடிநீருக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதால் அணை நீர்மட்டம் மே 29 ல் 20.50 அடியாக குறைந்தது. அணையில் இருந்து இரு வாரங்கள் குடிநீருக்கே எடுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. தென்மேற்கு பருவ மழையை தொடர்ந்து பெரியாறு அணை நீர் வரத்தால் அணை நீர்மட்டம் மெதுவாக உயர்ந்தது. இருப்பினும் இந்த ஆண்டு மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களின் பாசனத்திற்கு அணையில் நீர் திறக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக வடகிழக்கு பருவ மழையால் அணைக்கான நீர்வரத்து உயர்ந்தது. கடந்த ஒரு வாரத்தில் அணை நீர்மட்டம் 5 அடி வரை உயர்ந்துள்ளது. நேற்று மதியம் 12:00 மணிக்கு அணை நீர்மட்டம் 49.77 அடியாக இருந்தது. அணைக்கான நீர்வரத்து வினாடிக்கு 1084 கன அடியாக இருந்தது. அணையில் இருந்து மதுரை, தேனி, ஆண்டிபட்டி - சேடப்பட்டி குடிநீர் திட்டங்களுக்காக வினாடிக்கு 86 கன அடி நீர் வெளியேறுகிறது.