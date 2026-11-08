பெரியாறு அணையில் நீர் திறப்பு ஆயிரம் கன அடியாக அதிகரிப்பு: மின் உற்பத்தியும் அதிகரித்தது
பெரியாறு அணையில் நீர் திறப்பு ஆயிரம் கன அடியாக அதிகரிப்பு: மின் உற்பத்தியும் அதிகரித்தது
ADDED : நவ 07, 2026 06:21 PM
கூடலுார்: முல்லைப் பெரியாறு அணையில் நீர் திறப்பு 400 கன அடியில் இருந்து ஆயிரம் கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டது. இதனால் மின் உற்பத்தியும் அதிகரித்தது.
முல்லைப் பெரியாறு அணை நீர்மட்டம் இன்று (நவ.,7) காலை 6:00 மணி நிலவரப்படி 122.75 அடியாக இருந்தது. (மொத்த உயரம் 152 அடி). அணை நீரை நம்பி கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் 14,707 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் இருபோக நெல் சாகுபடி நிலங்கள் உள்ளன. இதில் முதல் போக நெல் சாகுபடிக்காக ஆக.8 முதல் வினாடிக்கு 400 கன அடி நீர் திறக்கப்பட்டது. இன்று காலை நீர் திறப்பு ஆயிரம் கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டது. தேக்கடியில் மட்டும் 2.2.மி.மீ., மழை பதிவானது. அணைக்கு நீர்வரத்து 999 கன அடியாக இருந்தது. நீர் இருப்பு 3172 மில்லியன் கன அடி.
தமிழகப் பகுதிக்கு நீர் திறப்பு அதிகரிப்பால் லோயர்கேம்ப் பெரியாறு நீர்மின் நிலையத்தில் மின் உற்பத்தி 36 மெகாவாட்டில் இருந்து 90 மெகா வாட்டாக அதிகரித்தது. தேனி மாவட்டத்தில் கடந்த சில தினங்களாக மழை பெய்து வருவதால் வைகை அணை நீர்மட்டமும் 51.51 அடியாக உயர்ந்துள்ளது. (மொத்த உயரம் 71 அடி). இச்சூழலில் நெல் சாகுபடிக்கு பற்றாக்குறை ஏற்படாமல் இருக்க தற்போதைய நீர் திறப்பை குறைக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர்.