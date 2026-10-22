/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/புட்வால்வு பழுது குடிநீர் சப்ளை பாதிப்பு
UPDATED : அக் 07, 2026 07:32 PM
ADDED : அக் 07, 2026 07:07 PM
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பெரியகுளம்: பெரியகுளம் நகராட்சியில் 30 வார்டுகளில் 55 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான பொதுமக்கள் வசிக்கின்றனர்.
கொடைக்கானல் பேரிஜம் ஏரியிலிருந்து வெளியேறும் தண்ணீர், சோத்துப்பாறை அணை வழியாக குழாய் தொட்டியில் சுத்திகரிப்பு செய்யப்பட்டு, தென்கரை, வடகரை பகுதிகளுக்கு மேல்நிலைத்தொட்டி மூலம் இரு வேளையும் 60 லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது. நேற்று முன்தினம் வடகரை மேல்நிலைத்தொட்டிக்கு செல்லும் மின்மோட்டார் புட்வால்வு பழுதால் 1 முதல் முதல் 9 மற்றும் 11,20 வார்டுகளுக்கு நேற்று காலை குடிநீர் வினியோகம் பாதித்தது. சில பகுதிகளில் குறைந்த அளவில் சப்ளை செய்யப்பட்டது. சீரமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது என நகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.