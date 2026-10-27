கழிவுநீர், குப்பை கொட்டும் இடமாக மாறி வரும் நீர்நிலைகள்: உள்ளாட்சிகள் அலட்சியத்தால் அசுத்தமாகும் ஆறுகள்
கழிவுநீர், குப்பை கொட்டும் இடமாக மாறி வரும் நீர்நிலைகள்: உள்ளாட்சிகள் அலட்சியத்தால் அசுத்தமாகும் ஆறுகள்
UPDATED : அக் 04, 2026 02:11 AM
ADDED : அக் 04, 2026 12:46 AM
தேனி: மாவட்டத்தில் திடக்கழிவு, கழிவுநீர் மேலாண்மையில் உள்ளாட்சி நிர்வாகங்கள் திணறி வருவதால் ஆறுகள், நீர் நிலைகள் குப்பை கொட்டும் இடங்களாகவும், கழிவு நீர் தொட்டிகளாக மாறி வருகின்றன. இதனால் தண்ணீர் மூலம் தொற்றுநோய் பரவும் அபாயம் எழுந்துள்ளது.
மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள தேனி மாவட்டத்தில் முல்லைப் பெரியாறு, மூல வைகை, கொட்டக்குடி, வராக நதி உள்ளிட்ட முக்கிய ஆறுகள் செல்கின்றன. ஆறுகளில் வரும் நீர் பாசனத்திற்கும், குடிநீராகவும், கால்நடைகளுக்கும் பயன்படுகிறது. ஆனால் இந்த ஆற்றின் கரையோரங்களில் உள்ள நகரம், கிராமங்களில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் நேரடியாக ஆற்றில் கலந்து நீரை மாசுபடுத்துகின்றன. தற்போது ஆற்றில் கழிவு நீர் மட்டுமின்றி பல இடங்களில் குப்பை, இறைச்சி கழிவுகள் கொட்டி மாசு படுத்துகின்றனர்.
நீதிமன்றங்கள் ஆறுகள், நீர் நிலைகளில் குப்பை கொட்ட கூடாது என உத்தரவிட்டாலும் அதை நடைமுறைப்படுத்த அதிகாரிகள் ஆர்வம் காட்டுவது இல்லை.
தேனி நகரில் கொட்டக்கூடி ஆறு, முல்லைப் பெரியாற்றில் வரும் நீரில் தேனி, அரண்மனை புதூர் பகுதியில் வெளியேறும் கழிவு நீர் நேரடியாக ஆறுகளில் கலக்கிறது. கழிவுநீர் கலந்த தண்ணீர் வைகை அணைக்கு செல்கிறது. வைகை அணையில் இருந்து ஐந்து மாவட்ட குடிநீர் மற்றும் பாசனத்திற்காகவும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. கழிவு நீர் மட்டுமின்றி வீடுகளில் சேகரிக்கப்படும் குப்பை, சலுான் கடை கழிவுகள், இறைச்சி கழிவுகளை நேரடியாக ஆற்றில் கொட்டுகின்றனர். ஆற்றில் அதிகளவு நீர் வரும்போது இந்த கழிவுகள் வைகை அணைக்கு அடித்து செல்கின்றன.
கால் வைக்க முடியாத வராகநிதி
பெரியகுளம் வராக நதியில் கீழவடகரை ஊராட்சி அழகர்சாமிபுரத்தில் துவங்கி பெரியகுளம் வடகரை, தென்கரை, வடுகபட்டி, மேல்மங்கலம், ஜெயமங்கலம் வரை கழிவுநீர் ஆற்றில் பல இடங்களில் நேரடியாக சங்கமிக்கிறது. தென்கரை மார்கெட் பகுதி வராக நிதியில் பிரதான சாக்கடை, இறைச்சி கழிவு, மீன் கழிவு மொத்தமாக சங்கமிக்கிறது.இதனால் வராகநிதி ஆற்றுக்குள் கால் வைக்க முடியாத நிலை உருவாகி உள்ளது.
கண்டு கொள்ளாத நிர்வாகங்கள்
ஆற்று நீர் மாசடைவதை தடுக்க மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தினர், உள்ளாட்சிகள் கண்டு கொள்வது இல்லை. கண்துடைப்பு நடவடிக்கையாக அவ்வப்போது விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடத்துகின்றனர். ஆற்றில் குப்பை கொட்டுவதை தடுக்கவும் கழிவு நீர் கலப்பதை தடுக்கவும் நிரந்தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
பாலங்களில் தடுப்பு வேலி அவசியம்
அய்யணன், சமூக ஆர்வலர், அம்மச்சியாபுரம்: முல்லைப் பெரியாற்றில் லோயர் கேம்ப் முதல் குன்னூர் வரை 9க்கும் மேற்பட்ட பாலங்கள் உள்ளன. பலரும் வீடுகளில் சேகரமாகும் குப்பை, தேவையில்லாத பொருட்களை வாகனத்தில் சென்றவாறு பாலத்தில் இருந்து ஆற்றில் வீசுகின்றனர். இதனை தடுக்க பாலங்களில் பெரியகுளம் வராக நதி தண்டுபாளையத்தில் அமைக்கப்பட்டது போன்று உயரமான தடுப்பு வேலிகள் அமைக்க வேண்டும். வேலி அமைக்க கோரி கலெக்டர் அலுவலக குறை தீர் கூட்டத்தில் மனு அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. முல்லைப் பெரியாற்று பாலத்தில் பெயரளவில் குப்பை கொட்டாதீர் என பலகை வைத்துள்ளனர். அதை யாரும் கண்டு கொள்வது இல்லை. அரண்மனைப்புதூர், அமச்சியாபுரம், அய்யனார்புரம் பகுதியில் மூல வைகை, முல்லைப் பெரியாற்றில் ஊராட்சி சாக்கடை நேரடியாக ஆற்றில் கலந்து மாசு படுத்துகின்றன. குடிநீருக்கு பயன்படும் ஆற்று நீரில் சாக்கடை கலப்பதை தடுக்க வேண்டும்.
கால்நடைகள் பாதிக்கும் அவலம்
ஹக்கீம், மாநில பொதுச் செயலாளர், தமிழக திரிணமுல் காங்கிரஸ்: உள்ளாட்சிகளில் திடக்கழிவு, கழிவுநீர் மேலாண்மை பெயரளவில் செயல்படுத்துகின்றனர். இதனால் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு ஏற்பட்டு மனிதர்கள் கால்நடைகள் பாதிக்கும் நிலை உருவாகியுள்ளது. கழிவு நீர் கலக்கும் மாசுபட்ட ஆற்று நீரை பருகுவதால் கால்நடைகள் பல்வேறு நோய்களுக்கு உள்ளாகும் அபாயம் உள்ளது. ஆறுகளில் குப்பை கொட்டும் தனிநபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறான செயல்களில் ஈடுபடும் தனி நபர்களை சில நாட்கள் ஆற்றை சுத்தப்படுத்தும் பணி தண்டனையாக வழங்க வேண்டும்.