தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ 'பார்கிங்' இல்லாத திருமண மண்டபங்களால் இடையூறு

'பார்கிங்' இல்லாத திருமண மண்டபங்களால் இடையூறு

'பார்கிங்' இல்லாத திருமண மண்டபங்களால் இடையூறு

UPDATED : ஜூலை 28, 2026 06:31 PM

ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:21 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஜூலை 28, 2026 06:31 PM ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:21 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

தேனி:போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதால் மாவட்டத்தில் வாகன நிறுத்தங்கள் 'பார்க்கிங்' இன்றி கட்டப்பட்ட திருமண மண்டபங்கள், தங்கும் விடுதிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

மாவட்டத்தில் சுமார் 60 திருமண மண்டபங்கள் உள்ளன. இதில் தேனியில் மட்டும் 30 மண்டபங்கள் செயல்படுகின்றன. தேனியில் 40 தங்கும் விடுதிகள் உள்ளன. இவற்றில் பல கட்டடங்களில் முறையான வாகன நிறுத்தம் அமைக்கப்பவில்லை. தற்போது பைபாஸ் ரோட்டையொட்டி திருமண மண்டபங்கள் அதிகள் உருவாகின்றன. இங்கு விசேஷங்களுக்கு வருவோர் பைபாஸ் ரோட்டிலேயே வாகனங்களை நிறுத்தியும், பேனர்களை வைத்து இடையூறு செய்கின்றனர்.

இதனால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு பிற வாகன ஓட்டிகள் அவதி அடைகின்றனர். எனவே போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுத்தும் திருமண மண்டபங்கள், தங்கும் விடுதிகள் மீது நகராட்சி மற்றும் உள்ளாட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்து வாகன நிறுத்த வசதிகளை ஏற்படுத்த வலியுறுத்த வேண்டும். மேலும் புதிதாக திருமண மண்டபங்கள், தங்கும் விடுதிகள் கட்ட விண்ணப்பித்தால் வாகனங்களை நிறுத்த போதிய இட வசதி உள்ளதை உறுதி செய்து கட்டட அனுமதி வழங்க வேண்டும். விதிகளை மீறுவோர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கவும், உரிமத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us