இயற்கை இடு பொருள் மையம் அமைக்க வரவேற்பு

UPDATED : அக் 28, 2026 07:48 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:46 PM
தேனி: இயற்கை இடுபொருள் உற்பத்தி மையம் அமைக்க விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
அவர்கள் கூறியதாவது: இயற்கை இடு பொருட்களான பஞ்சகவ்யம், தசகவ்யம், மின்அமினோ அமிலம், தேமோர் கரைசல் உள்ளிட்டவை வேளாண்மையில் பூச்சி விரட்சியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இயற்கையாக கிடைக்கும் காய்கறிகள் பழங்கள், கோமியம் உள்ளிட்டவை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த இடு பொருட்கள் தயாரிக்க சிறிய அளவிலான தயாரிப்பு மையம் அமைக்க அரசு சார்பில் மானியம் வழங்கப்படுகிறது. 20 முதல் 25 எக்டேர் பரப்பளவு இடங்களை ஒருங்கிணைத்து பயன்பெறும் வகையில் ஒரு மையம் அமைக்க விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம். ஒரு மையம் அமைக்க ரூ. ஒரு லட்சம் செலவு ஆகும். இதில் மானியமாக ரூ.50 ஆயிரம் வழங்கப்படும். விருப்ப முள்ள விவசாயிகள், உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுக்கள் அருகில் உள்ள தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் அலுவலகங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றனர்.