ரூ.57.76 கோடியில் நலத்திட்ட உதவி அமைச்சர் நிர்மல்குமார் வழங்கினார்
ரூ.57.76 கோடியில் நலத்திட்ட உதவி அமைச்சர் நிர்மல்குமார் வழங்கினார்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 12:49 AM
தேனி: தேனியில் வீட்டுமனை பட்டா, ரேஷன் கார்டுகள் என 7876 பயனாளிகளுக்கு ரூ.57.76 கோடியில் நலத்திட்ட உதவிகளை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் வழங்கினார்.
வீரபாண்டியில் அரசு சார்பில் பொதுமக்களுக்கு நலத்திடங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதில் அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தலைமை வகித்தார். கலெக்டர் வைத்திநாதன் முன்னிலை வகித்தார். நிகழ்ச்சியில் கோவிந்த நகரத்தில் ரூ.150 லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், சின்னமனுார், அழகாபுரி, கரிச்சிபட்டியில் ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளிகள், தேவதானப்பட்டி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் 2 கூடுதல் வகுப்புகள், ஆய்வகம் என ரூ7.44 கோடியில் முடிவடைந்த 15 கட்டடங்களை திறந்து வைத்தார். வருவாய், பேரிடர் மேலாண்மை, கூட்டுறவு துறைகளில் 7873 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 57.76 கோடியில் நலத்திட்டங்கள் வழங்கினார். மத்திய அரசின் கீர்த்தி சக்ரா விருது பெற்ற ராணுவ வீரர் மீனாட்சி சுந்தரத்திற்கு விலையில்லா வீட்டுமனை பட்டா வழங்கினார். இதில் டி.ஆர்.ஓ., ராஜகுமார், ஆர்.டி.ஓ.க்கள் சையது முகைதீன் இப்ராஹீம், கவிதா, எம்.எல்.ஏ.க்கள் சபரி ஐங்கரன், ஜெகநாத் மிஸ்ரா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.