போடிமெட்டில் மலை முகடுகளை தழுவும் வெண்பஞ்சு மேகங்கள்: சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி
போடிமெட்டில் மலை முகடுகளை தழுவும் வெண்பஞ்சு மேகங்கள்: சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி
ADDED : அக் 23, 2026 08:48 PM
போடி: போடிமெட்டு மலைப் பாதையில் சாரல் மழையுடன் மலைமுகடுகளை தழுவிச் செல்லும் வெண்பஞ்சு மேக கூட்டங்களை கண்டு சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
தேனி மூணாறு செல்லும் ரோட்டில் தமிழக கேரளாவை இணைக்கும் வழித்தடத்தில் அமைந்து உள்ளது போடிமெட்டு. தேனியில் இருந்து 22 கி.மீ., சமவெளியில் சென்றால் போடி முந்தல் என்ற இடத்தை அடையலாம்.இது கடல் மட்டத்தில் இருந்து சுமார் 4644 அடி உயரத்தில் அமைந்து உள்ளது.
கடந்த சில நாட்களாக வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் முதல் வானிலை மாறி போடிமெட்டு பகுதியில் விடிய, விடிய மழை பெய்தது. போடிமெட்டு பூப்பாறை செல்லும் ரோட்டில் எதிரே வரும் வாகனங்கள் தெரியாத நிலையில் மேகமூட்டம் நிலவி வருகிறது. இதனால் பலர் முகப்பு லைட்டு போடாமல் ஓட்டி செல்வதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமம் அடைகின்றனர். மழையுடன் பசுமையான மலை முகடுகளை தழுவிச் செல்லும் வெண்பஞ்சு மேகங்களை சுற்றுலா பயணிகள் கண்டு ரசித்து மகிழ்ந்து செய்கின்றனர்.
சாரல் மழை, மேக மூட்டத்தால் வளைவான பாதையில் வாகன விபத்துகளை தவிர்க்க சோலார் மூலம் முகப்பு லைட் வசதி அமைத்திட மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க சுற்றுலா பயணிகள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.