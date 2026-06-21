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﻿ கணவர் இறந்ததால் மனைவி தற்கொலை; பிள்ளைகளுக்கு விஷம் கொடுத்த சோகம்

﻿ கணவர் இறந்ததால் மனைவி தற்கொலை; பிள்ளைகளுக்கு விஷம் கொடுத்த சோகம்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 11:51 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 11:51 PM

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போடி: தேனி மாவட்டம், போடி அருகே கணவர் இறந்த துக்கம் தாங்காமல் இரு பிள்ளைகளுக்கு விஷம் கொடுத்து தாய், தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

போடி மேலச்சொக்கநாதபுரம் ராமர் கோயில் தெருவில் பெட்டி கடை நடத்தியவர் காமுத்தாய் 38. இவரது கணவர் ராஜா 46, கூலித்தொழிலாளி. இவர்களுக்கு 16 வயது மகள், 14 வயது மகன் உள்ளனர். ராஜா கடந்த வாரம் இறந்தார். இதில் மனமுடைந்த காமுத்தாய், நேற்று முன்தினம் இரவு தனது இரு பிள்ளைகளுக்கும் பாலில் விஷம் கலந்து கொடுத்தார். அவரும் விஷத்தை குடித்தார்.

தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் மூவரும் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், காமுத்தாய் நேற்று இறந்தார். பிள்ளைகள் இருவருக்கும் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. போடி தாலுகா போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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