தேக்கடி ரோட்டில் உலா வரும் காட்டு மாடுகள்

UPDATED : நவ 02, 2026 04:17 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:15 PM
கூடலுார்: தேக்கடி ரோட்டில் காட்டு மாடுகள், மான்கள் அதிகம் உலா வருவதால் சுற்றுலாப் பயணிகள் கண்டு ரசித்து செல்கின்றனர்.
கேரளாவில் முக்கிய சுற்றுலாத்தலமான தேக்கடிக்கு பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து சுற்றுலாப் பயணிகள் தினந்தோறும் வந்த வண்ணம் உள்ளனர். தேக்கடியில் படகு சவாரி செய்து கொண்டே சுற்றியுள்ள வனப்பகுதியில் வனவிலங்குகளை கண்டு ரசிப்பதில் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு ஆனந்தம். மேலும் சீதோசன நிலை எப்போதும் குளுமையாகவே இருக்கும்.
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை சுற்றுலாப் பயணிகள் செல்லும் வாகனங்கள் தேக்கடி படகு நிறுத்தப் பகுதிக்கு அருகே உள்ள டிக்கெட் கவுன்டர் வரை செல்லும். வாகனங்களால் வனவிலங்குகளுக்கு தொந்தரவு அதிகம் உள்ளதாக சுற்றுலா பயணிகள் வாகனங்கள் தேக்கடி வரை செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டு குமுளி ஆனவச்சாலில் கார் பார்க்கிங் அமைக்கப்பட்டது. அங்கிருந்து தேக்கடி வரை செல்ல கேரள சுற்றுலாத்துறை, வனத்துறை வாகனங்களில் மட்டுமே செல்ல முடியும்.
தேக்கடி வனத்துறை செக்போஸ்ட்டில் இருந்து படகு நிறுத்தப்பகுதி வரையுள்ள 4 கி.மீ., துார ரோடு வனப்பகுதியில் உள்ளது. குமுளியில் கார் பார்க்கிங் அமைக்கப்பட்ட பின் வாகன போக்குவரத்து குறைவால் காட்டு மாடுகள், மான்கள் உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் தேக்கடி ரோட்டில் அதிகம் உலா வருகின்றன. இதனை சுற்றுலாப் பயணிகள் கண்டு ரசித்து செல்கின்றனர்.