காட்டு யானைகளால் தென்னை, வாழை சேதம் - விவசாயிகள் அச்சம்
காட்டு யானைகளால் தென்னை, வாழை சேதம் - விவசாயிகள் அச்சம்
ADDED : ஆக 09, 2026 12:36 AM
கூடலுார்: கூடலுார் அருகே பளியன்குடி பகுதியில் தனியார் விளைநிலங்களுக்குள் புகுந்த காட்டு யானைகள் தென்னை, வாழையை சேதப்படுத்தின.
பளியன்குடி வனப்பகுதியை ஒட்டி வெட்டுக்காடு, ஊமையன் தொழு, காஞ்சிமரத்துறை ஆகிய இடங்களில் தனியார் விளைநிலங்கள் உள்ளன.
இதில் தென்னை, வாழை, இலவம், மா உள்ளிட்டவைகள் அதிகம் விவசாயம் செய்து வருகின்றனர். மானாவாரி பயிர்களான மொச்சை, அவரை பயிரிடப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஒரு வாரமாக இரவில் பளியன்குடியில் முள்வேலி, சோலார் மின்வேலியை உடைத்து தனியார் விளைநிலங்களுக்குள் புகும் காட்டு யானைகள் வாழை, தென்னை, மா, இலவ மரங்களை சேதப்படுத்துவதுடன் மொச்சை, தட்டை பயிர்களையும் மிதித்து சேதப்படுத்தியுள்ளன. இதில் கீழக் கூடலுாரைச் சேர்ந்த ரமேஷ் தோட்டத்தில் கூடுதல் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பளியன்குடியில் வனத்துறையினர் அகழி மற்றும் சோலார் மின்வேலி அமைத்திருந்தும் அதை உடைத்து யானைகள் வருகின்றன.
பளியன்குடி ரோடு, சுருளியாறு மின்நிலைய ரோடு, காஞ்சிமரத்துறை ரோடு வழியாக முல்லைப் பெரியாற்றின் கரைப் பகுதிவரை யானைகள் வருவதால் விவசாயிகள் அச்சமடைந்துள்ளனர். வனத்துறையினர் பளியன்குடியில் அகலியை மேலும் சீரமைத்து யானைகள் வராமல் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.