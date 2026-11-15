/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/நெடுஞ்சாலையில் காட்டு யானைகள்
ADDED : நவ 14, 2026 06:51 PM
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மூணாறு: கொச்சி, தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் லாக்காடு எஸ்டேட் பகுதியில் காட்டு யானைகள் ரோட்டில் நடமாடியதால் அச்சம் அடைந்தனர்.
மூணாறு அருகே தேவிகுளம் சுங்க சாவடியில் இருந்து ஒரு கி.மீ., தொலையில் லாக்காடு எஸ்டேட், பாக்டரி பகுதியில் நேற்று முன் தினம் காலை முதல் மூன்று காட்டு யானைகள் முகாமிட்டன. அவை மாலையில் ரோட்டில் நடமாடியதால் வாகனங்கள் செல்ல இயலாத நிலை ஏற்பட்டது. வனத்துறை அதிரடிபடையினர் பாதுகாப்பாக யானைகளை காட்டிற்குள் விரட்டி கண்காணித்தனர். அந்த வழியில் வாகனங்களில் சென்றவர்கள் அச்சத்துடன் பயணித்தனர்.