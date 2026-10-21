ஆனக்குளம் ஆற்றில் காட்டு யானைகள் ஆனந்த குளியல்

UPDATED : அக் 20, 2026 12:53 AM
ADDED : அக் 19, 2026 04:15 PM
மூணாறு: ஆனக்குளம் ஆற்றில் நீர் அருந்த கூட்டமாக வரும் காட்டு யானைகள் நள்ளிரவு வரை ஆனந்த குளியலிட்டு செல்கின்றன.
மூணாறு அருகே மாங்குளம் ஊராட்சியில் ஆனக்குளம் பகுதியில் உள்ள ஆற்றில் நீர் அருந்த தினமும் 30க்கும் மேற்பட்ட காட்டு யானைகள் கூட்டமாக வந்து செல்லும். அவை மாலை நேரத்தில் தவறாமல் ஆற்றிற்கு வந்து விடும். அந்த காட்சியை சுற்றுலா பயணிகள் காத்திருந்து ரசித்து மகிழ்வர். யானை கூட்டத்தில் குட்டிகளும் உள்ளதால், அவை ஆற்றில் செய்யும் குறும்புகள் ரசிக்கும் வகையில் இருக்கும்.
நீர் அருந்த வரும் யானைகள் உடனே காட்டிற்குள் திரும்புவதில்லை. அவை ஆனந்தமாக நீண்ட நேரம் குளியலிட்ட பிறகு நள்ளிரவில் காட்டிற்குள் திரும்பும். அப்பகுதியில் காட்டு யானைகளை காண வனத்துறை சார்பில் நுழைவு கட்டணம், நேர கட்டுப்பாடு எதுவும் இல்லை என்றபோதும், பாதுகாப்பு கருதி யானைகளின் வருகையை பொருத்து மாலை 4:00 முதல் இரவு 9:00 மணி வரை ரசிக்கலாம்.