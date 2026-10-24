அரசு பஸ் டிரைவர், கண்டக்டர்களுக்கு தினசரி பேட்டா உயர்த்தப்படுமா ? டீ, சாப்பாட்டிற்கு சொந்த பணத்தை செலவிடுதாக புலம்பல்
அரசு பஸ் டிரைவர், கண்டக்டர்களுக்கு தினசரி பேட்டா உயர்த்தப்படுமா ? டீ, சாப்பாட்டிற்கு சொந்த பணத்தை செலவிடுதாக புலம்பல்
UPDATED : அக் 13, 2026 05:40 AM
ADDED : அக் 12, 2026 05:58 PM
தேனி: தேனி மாவட்டத்தில் அரசு பஸ் டிரைவர்கள், கண்டக்டர்களுக்கு வழங்கப்படும் தினசரி பேட்டா தொகை குறைந்துள்ளதால், டீ, சாப்பாடு உள்ளிட்ட அன்றாட செலவுகளுக்கு சொந்தப் பணம் செலவிட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக பணியாளர்கள் புலம்புகின்றனர்.
திண்டுக்கல் மண்டல அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் தேனி மாவட்டத்தில் தேனி, போடி, பெரியகுளம், கம்பம்-1, கம்பம்-2, உத்தமபாளையம், தேவாரம் உள்ளிட்ட இடங்களில் பஸ் டிப்போக்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இவற்றின் கீழ் 250-க்கும் மேற்பட்ட அரசு பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. சுமார் 1,200 டிரைவர்கள், கண்டக்டர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். இவர்களுக்கு மாதச் சம்பளத்துடன் தினசரி பேட்டா, வசூல் ஊக்கத்தொகை, கூடுதல் நேரப் படி உள்ளிட்டவை வழங்கப்படுகின்றன.
பேட்டா குறைகிறது
சாதாரணம், டீலக்ஸ் உள்ளிட்ட பஸ்களின் வகை மற்றும் வசூலுக்கு ஏற்ப டிரைவர், கண்டக்டர்களுக்கு பேட்டா வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஒரு பஸ்சில் தினசரி ரூ.13 ஆயிரம் முதல் ரூ.15 ஆயிரம் வரை வசூல் கிடைத்தபோது, டிரைவர், கண்டக்டருக்கு தலா ரூ.150 முதல் ரூ.180 வரை பேட்டா தொகை வழங்கப்பட்டது. இதனால் பணியின்போது ஏற்படும் உணவு, இதர அத்தியாவசிய செலவுகளை சமாளிக்க முடிந்தது.
அண்மைக்காலமாக இலவச பயண திட்டங்களால் சில பஸ்களின் தினசரி வசூல் ரூ.3,000 முதல் ரூ.5,000 வரை மட்டுமே இருப்பதாக பணியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இதன் காரணமாக பேட்டா குறைந்து, ரூ.30 முதல் ரூ.70 வரை மட்டுமே கிடைக்கிறது. சில நேரம் பேட்டா வழங்கப்படுவதிலும் சிக்கல் இருப்பதாக பணியாளர்கள் புகார் கூறுகின்றனர்.
அரசு போக்குவரத்துக் கழக பணியாளர் கூறுகையில், பணியின்போது நீண்ட நேரம் பஸ்களில் இருக்க வேண்டியுள்ளது. இடைவேளையில் டீ குடிக்கவும், சாப்பாட்டு செலவு ஏற்படுகிறது. முன்பு கிடைத்த பேட்டா தொகை இதற்கு ஓரளவு உதவியாக இருந்தது. தற்போது பேட்டா குறைந்துள்ளதால், டீ, சாப்பாட்டிற்குக்கூட சொந்தப் பணத்தை செலவிட வேண்டியுள்ளது. மாவட்டங்களுக்கு இடையே இயக்கப்படும் பஸ்களில் பணியாற்றுவோருக்கு பெரிய அளவில் பாதிப்பு இல்லை. ஆனால், சாதாரண பஸ்கள், வெற்றிப் பயணத் திட்டத்தின் கீழ் இயக்கப்படும் பஸ்களில் பணியாற்றுவோர் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றனர் என்றார்.
சொந்த பணத்தில் செலவு
அரசு பஸ் டிரைவர் ஒருவர் கூறுகையில், ஒரு நாளைக்கு ரூ.10 ஆயிரம் வசூல் ஈட்டும் பஸ்களுக்கு ரூ.40 மட்டுமே பேட்டா வழங்கப்படுகிறது. இந்தத் தொகையை டிரைவர், கண்டக்டர் இருவரும் பிரித்துக் கொள்ள வேண்டியுள்ளது. இன்றைய விலைவாசி உயர்வில் இந்தத் தொகை உணவுச் செலவுக்குக்கூட போதுமானதாக இல்லை. எனவே, மாவட்டத்தில் இயக்கப்படும் அரசு பஸ்களின் டிரைவர், கண்டக்டர்களுக்கு வழங்கப்படும் பேட்டா தொகையை உயர்த்த வேண்டும். வசூலை அடிப்படையாகக் கொள்ளாமல், பணியாளர்களின் அன்றாட செலவுகளைக் கருத்தில் கொண்டு நிரந்தர பேட்டா தொகையை அறிவித்தால் மிகவும் உதவியாக இருக்கும் என்றார். அரசு பஸ் பணியாளர்களின் அன்றாட தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு, தினசரி பேட்டா தொகையை உயர்த்த போக்குவரத்துக் கழக நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என டிரைவர்கள், கண்டக்டர்கள் புலம்புகின்றனர்.