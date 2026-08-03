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﻿ அரசு கட்டடம் பயன்பாட்டிற்கு வருமா

﻿ அரசு கட்டடம் பயன்பாட்டிற்கு வருமா

ADDED : ஆக 03, 2026 12:15 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 12:15 AM

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கூடலுார்: பயன்பாடின்றி இடியும் நிலையில் உள்ள அரசு கட்டடத்தை சீரமைத்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

கூடலுார் எம்.ஜி.ஆர். காலனியில் ஐந்து வகுப்பறைகளுடன் கூடிய ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி 1982ல் பயன்பாட்டிற்கு வந்தது.

15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பயன்பாட்டில் இருந்து வந்த இப்பள்ளியில் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்ததால் இங்கு படித்த மாணவர்களை கன்னிகாளிபுரத்தில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளியின் புதிய கட்டடத்திற்கு மாற்றினர்.

அதன்பின் எம்.ஜி.ஆர்., நகர் பள்ளி கட்டடம் சில ஆண்டுகள் தற்காலிக ஓட்டுச் சாவடி, அங்கன்வாடி மையமாக செயல்பட்டது. கடந்த 20 ஆண்டுகளாக எவ்வித பயன்பாடுமின்றி பூட்டிய நிலையிலேயே உள்ளது. இதனால் தளம், கான்கிரீட் சிலாப், ஜன்னல்கள் சேதமடைய துவங்கியுள்ளன. அதிகாரிகள் இந்த கட்டடத்தை சீரமைத்து அரசு தொடர்பான பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

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