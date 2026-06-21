பருவமழை தீவிரமடைவதற்குள் குமுளி மலைப் பாதை சீரமைக்கப்படுமா: நெரிசல், விபத்து அபாயத்தை தவிர்க்க வலியுறுத்தல்
பருவமழை தீவிரமடைவதற்குள் குமுளி மலைப் பாதை சீரமைக்கப்படுமா: நெரிசல், விபத்து அபாயத்தை தவிர்க்க வலியுறுத்தல்
ADDED : அக் 20, 2026 04:58 PM
கூடலுார்: வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைவதற்குள் குமுளி மலைப்பாதையில் சாய்ந்து விழும் ஆபத்தான மரங்களை அகற்றுவது, மண்சரிவு ஏற்படும் இடத்தில் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எடுப்பது உள்ளிட்ட சீரமைப்பு பணிகள் உடனடியாக செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
தமிழக கேரளாவை இணைக்கும் முக்கிய வழித்தடமாக குமுளி மலைப் பாதை உள்ளதால் வாகனப் போக்குவரத்து அதிகம். லோயர்கேம்பில் இருந்து குமுளி வரையுள்ள 6 கி.மீ., தூர மலைப்பாதை பல ஆபத்தான வளைவுகளைக் கொண்டதாகும். கொண்டை ஊசி வளைவு, மாதா கோயில் வளைவு, இரைச்சல் பாலம் வளைவு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அடிக்கடி விபத்துக்கள் நடக்கும். 2018 ல் பெய்த கனமழையால் பல இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு நீண்ட நாட்கள் போக்குவரத்து தடைபட்டது. அதன் பின் மண் சரிவு ஏற்படாமல் தடுக்க கற்களால் தடுப்புச் சுவர், தடுப்பு கம்பி அமைக்கப்பட்டது. இருந்தபோதிலும் கன மழை நாட்களில் மண் சரிவு மற்றும் மரங்கள் சாய்வது நடந்த வண்ணம் உள்ளது. அந்த நேரத்தில் வாகனங்கள் வராததால் மிகப்பெரிய விபத்து தவிர்க்கப்பட்டு வருகிறது.
தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கி பல்வேறு இடங்களில் பெய்து வருகிறது. இன்றும் நாளையும் தேனி மாவட்டத்தில் கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. மலைப்பாதையில் மண் சரிவு ஏற்படும் அபாயம் உள்ள பகுதிகள் அதிகமாக உள்ளது. மேலும் சாய்ந்து விழும் வகையில் ஏராளமான மரங்கள் ரோட்டோரத்தில் உள்ளன. இது தவிர தடுப்புச் சுவர் பல இடங்களில் உயரம் குறைவாக விபத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் உள்ளது. தென்மேற்கு பருவமழை கூடுதலாக பெய்யாவிட்டாலும், வடகிழக்கு பருவமழை விரைவில் தீவிரமடையும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. கடந்த ஆண்டு கொண்டை ஊசி வளைவு அருகே மூன்றாவது பாலத்தை ஒட்டி ரோட்டில் விரிசல் ஏற்பட்டது. நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் தற்காலிகமாக சீரமைத்தனர். அந்த நேரத்தில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாக இருந்தது.
சபரிமலை மண்டலகால பூஜைக்காக ஐயப்பன் கோயிலில் வரும் நவ.16ல் நடை திறக்கப்படுகிறது. இதற்காக தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் ஐயப்ப பக்தர்கள் வாகனங்கள் அதிகமாக குமுளி மலைப் பாதை வழியாக செல்லும். நவம்பரில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடையும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. சபரிமலை சீசன் மற்றும் பருவமழை காலங்களில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசல், மண் சரிவுகளை சீரமைக்கும் பொருட்டு நிரந்தரப் பணிகளுக்கான திட்டங்களை தீட்டி சீரமைப்பு பணிகளை செய்ய தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் முன் வர வேண்டும், என மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.