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/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ கண்ணகி கோயிலுக்கு தமிழகம் வழியாக ரோடு திட்டம் ﻿ நிறைவேறுமா: குரல் கொடுத்த கட்சியினர் தேர்தலுக்கு பின் மவுனம்

கண்ணகி கோயிலுக்கு தமிழகம் வழியாக ரோடு திட்டம் ﻿ நிறைவேறுமா: குரல் கொடுத்த கட்சியினர் தேர்தலுக்கு பின் மவுனம்

கண்ணகி கோயிலுக்கு தமிழகம் வழியாக ரோடு திட்டம் ﻿ நிறைவேறுமா: குரல் கொடுத்த கட்சியினர் தேர்தலுக்கு பின் மவுனம்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 12:24 AM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 12:24 AM

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கூடலுார்: கூடலுார் அருகே தமிழக கேரள எல்லையில் உள்ள மங்கலதேவி கண்ணகி கோயிலுக்கு பளியன்குடி வனப்பகுதி வழியாக ரோடு அமைக்கும் திட்டம் நிறைவேறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பில் பக்தர்கள் உள்ளனர். இதற்காக குரல் கொடுத்த அரசியல் கட்சியினர் தேர்தலுக்கு பின் மவுனமாகியதால் இந்த ஆண்டும் ரோடு அமைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

கூடலுார் பளியன்குடி அருகே விண்ணேற்றிப்பாறை மலை உச்சியில் அமைந்துள்ளது மங்கலதேவி கண்ணகி கோயில். இக்கோயிலுக்கு நடந்து செல்ல லோயர்கேம்ப் பளியன்குடியில் இருந்து 6.6 கி.மீ., துார தமிழக வனப் பாதை உள்ளது. கேரளா குமுளியில் இருந்து கொக்கரக்கண்டம் வழியாக 14 கி.மீ., தூரத்தில் கேரள வனப்பகுதியில் ஜீப் பாதை உள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் சித்ரா பவுர்ணமியில் விழா கொண்டாடப்படும். கோயிலுக்கு செல்ல ஜீப் பாதை கேரள வனப்பகுதியில் இருப்பதால் கேரளாவின் கெடுபிடிகளுடன் கோயிலுக்கு சென்று வருகின்றனர். இதற்கு தீர்வு தமிழக வனப்பகுதி வழியாக ரோடு அமைத்தால் மட்டுமே முடியும் என பக்தர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.

சர்வே பணி: தமிழக வனப்பகுதி வழியாக கோயிலுக்கு வாகனங்கள் செல்லும் வகையில் பல ஆண்டுகளுக்கு முன் ரோடு இருந்துள்ளது. காலப்போக்கில் அவை சீரமைக்காததால் நடைபாதையாக மாறியது. மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் ரூ. 20 லட்சம் ஒதுக்கீடு செய்து பளியன்குடி வழியாக 6.6 கி.மீ., தூரமும், தெல்லுக்குடி வழியாக 3.6 கி.மீ., துாரத்திற்கும் சர்வே பணி முடிந்தது. ஆனால் இதுவரை அதற்கான தீர்வு எட்டவில்லை. ரோடு அமைக்கும் பணியை துரிதப்படுத்தினால் மட்டுமே தமிழக பக்தர்கள் கேரளாவின் கெடுபிடிகளும் இன்றி மாதந்தோறும் கண்ணகி அம்மனை வழிபட முடியும்.

முதல்வருக்கு மனு: முருகன், பொருளாளர், மங்கலதேவி கண்ணகி அறக்கட்டளை:

கண்ணகி கோயிலுக்கு தமிழக வனப்பகுதி வழியாகச் செல்ல 6.6 கி.மீ., தூர பாதை உள்ளது. இதில் ஜீரோ பாயிண்டில் இருந்து தெல்லுக்குடி வரை 3 கி.மீ., தூரம் ஏற்கனவே ரோடு உள்ளது. அதற்கு மேல் உள்ள 3.6 கி.மீ., தூரம் ரோடு அமைத்தால் கோயிலுக்கு சென்று விடலாம். 2022 மே 6ல் தமிழக வனத்துறை, நெடுஞ்சாலைத்துறை, வருவாய் துறையினரும் இணைந்து ஆய்வு செய்து விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றனர்.ஆனால் இதுவரை நடக்கவில்லை. இது குறித்து சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளுக்கும், அமைச்சர்களுக்கும் மனு கொடுத்துள்ளோம். முதல்வர் விஜய்க்கும் மனு அனுப்பியுள்ளோம். சமீபத்தில் சித்ரா பவுர்ணமி விழா முடிந்த பின் எவ்வித நடவடிக்கையும் இன்றி மவுனமாக உள்ளது. இதற்கான நடவடிக்கையை தற்போது துவக்கினால் மட்டுமே அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் சித்ரா பவுர்ணமி விழாவில் தமிழக பக்தர்கள் சுதந்திரமாக வழிபட முடியும்.

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