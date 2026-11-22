UPDATED : நவ 21, 2026 06:37 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:32 PM
பெரியகுளம்: பெரியகுளத்தில் பகுதி நேரம் பாஸ்போர்ட் சேவை மையம் துவங்கும் திட்டத்தை அமல்படுத்த தபால் அலுவலகம் முன் வரவேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
தேனி தபால்துறையின் சார்பில், போடி தலைமை தபால் அலுவலகத்தில் பாஸ்போர்ட் சேவை மையம் செயல்படுகிறது. திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 9:00 முதல் மாலை 5:00 மணி வரை நடந்து வருகிறது. பெரியகுளம் தாலுகா பகுதிகளிலிருந்து தினமும் ஏராளமானோர் போடிக்கு செல்ல வேண்டியுள்ளது. பெரியகுளம் தலைமை தபால் அலுவலகத்தில் பகுதி நேரம் பாஸ்போர்ட் சேவை மையம் துவங்க வேண்டும் என தபால்துறை அதிகாரிகளிடம் வாடிக்கையாளர்கள் கோரி வருகின்றனர். இது குறித்து தபால் அலுவலக அலுவலர் ஒருவர் கூறுகையில்,‘ தபால் அலுவலகத்தில் சேமிப்பு கணக்கு, டெபாசிட் மற்றும் பல்வேறு சேவைகளில் பெரியகுளம் மக்கள் ஒத்துழைப்பு அதிகம். எனவே பெரியகுளம் தபால் அலுவலகத்தில் பகுதி நேரம் பாஸ்போர்ட் சேவை மையம் துவங்கும் திட்டம் பரிசீலனையில் உள்ளது,’ என்றார்.