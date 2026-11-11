தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ஊராட்சி கிணற்றில் ஒயர் திருட்டு

ஊராட்சி கிணற்றில் ஒயர் திருட்டு

ஊராட்சி கிணற்றில் ஒயர் திருட்டு

UPDATED : நவ 10, 2026 10:21 AM

ADDED : நவ 10, 2026 10:16 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 10, 2026 10:21 AM ADDED : நவ 10, 2026 10:16 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கம்பம்: சுருளிப்பட்டி ரோடு முல்லைப்பெரியாற்றில் நாராயணத்தேவன்பட்டி ஊராட்சிக்கு சொந்தமான உறை கிணற்றில் நவ.,6 ல் 450 மீ., மின் மோட்டார் ஒயர் திருடு போனது. இதனால் கிராமங்களில குடிநீர் சப்ளையில் தடங்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதே இடத்தில் உள்ள ஊராட்சிக்கு சொந்தமான மற்றொரு உறை கிணற்றில் கடந்த மாதம் 450 மீட்டர் ஒயர் திருடு போனது. இந்த திருட்டு சம்பவங்களில் இதுவரை போலீசார் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் வேடிக்கை பார்த்து வருவதாக ஊராட்சி செயலர்கள் புகார் கூறுகின்றனர். இத் தொடர் திருட்டை தடுக்க எஸ்.பி., நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us