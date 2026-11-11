/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ஊராட்சி கிணற்றில் ஒயர் திருட்டு
UPDATED : நவ 10, 2026 10:21 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:16 AM
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கம்பம்: சுருளிப்பட்டி ரோடு முல்லைப்பெரியாற்றில் நாராயணத்தேவன்பட்டி ஊராட்சிக்கு சொந்தமான உறை கிணற்றில் நவ.,6 ல் 450 மீ., மின் மோட்டார் ஒயர் திருடு போனது. இதனால் கிராமங்களில குடிநீர் சப்ளையில் தடங்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதே இடத்தில் உள்ள ஊராட்சிக்கு சொந்தமான மற்றொரு உறை கிணற்றில் கடந்த மாதம் 450 மீட்டர் ஒயர் திருடு போனது. இந்த திருட்டு சம்பவங்களில் இதுவரை போலீசார் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் வேடிக்கை பார்த்து வருவதாக ஊராட்சி செயலர்கள் புகார் கூறுகின்றனர். இத் தொடர் திருட்டை தடுக்க எஸ்.பி., நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி உள்ளனர்.