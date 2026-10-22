தேனி அருகே அடுத்தடுத்து விபத்து பெண் பலி: 15க்கும் மேற்பட்டோர் காயம்
தேனி அருகே அடுத்தடுத்து விபத்து பெண் பலி: 15க்கும் மேற்பட்டோர் காயம்
UPDATED : அக் 10, 2026 06:20 PM
ADDED : அக் 10, 2026 06:16 PM
தேனி: தேனி மாவட்டம் வீரபாண்டி அருகே அரசு பஸ், டிராக்டர், கார் அடுத்தடுத்து மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில் காரில் பயணித்த இளம்பெண் சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார்.
கம்பத்தில் இருந்து மதுரை நோக்கி அரசு பஸ்சை சின்னமனுார் முத்தையா ஓட்டிச் சென்றார். வீரபாண்டி அடுத்த போடேந்திரபுரம் விலக்கு அருகே சென்றபோது எதிரே வந்த டிராக்டர் மீது மோதி அரசு பஸ் விபத்துக்குள்ளானது. அப்போது போதிய இடைவெளி இல்லாமல் டிராக்டருக்கு பின்னால் வந்த காரும், டிராக்டர் மீது விபத்தில் சிக்கியது. இதில் காரில் பயணித்த திருச்சி மாவட்டம் மருங்காபுரி கல்லுபட்டி தமயந்தி 23, சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். டிராக்டரை ஓட்டி வந்த சின்னமனுார் கிருஷ்ணன் 55, பலத்த காயங்களுடன் தேனி அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அரசு பஸ்சில் பயணித்த 15க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்த நிலையில், டிரைவர் முத்தையா மீது வீரபாண்டி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.