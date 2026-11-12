தனியாக வசித்த பெண் கொலை வெளி மாநிலத்தினரிடம் விசாரணை
தனியாக வசித்த பெண் கொலை வெளி மாநிலத்தினரிடம் விசாரணை
UPDATED : நவ 11, 2026 11:31 PM
ADDED : நவ 11, 2026 05:39 PM
மூணாறு: இடுக்கி மாவட்டம் சாந்தாம்பாறை, சேரியாறில் தனியாக வசித்த பெண் மர்மமான முறையில் இறந்த சம்பவம் கொலை என தெரியவந்தது.
சேரியாறில் தனியாக வசித்த ராணி 57, வீட்டின் அருகில் நடைபாதையில் மர்மமான முறையில் நேற்று (நவ.,10) இறந்து கிடந்தார். அவரது முகம் சிதைந்தும், வலது கை துண்டித்து காணப்பட்டது. இடுக்கி மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் நடந்த பிரேத பரிசோதனையில் கல் அல்லது இரும்பு கம்பியால் தலையில் பலமாக தாக்கப்பட்டதால் ராணி இறந்ததாகவும், பாலியல் துன்புறுத்தல் நடக்கவில்லை என தெரியவந்தது.
25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தேனியில் வசித்த ராணி, கணவர் பாலகுருவை கொலை செய்த வழக்கில் தண்டனை பெற்ற பிறகு கேரளாவுக்கு வந்து சேரியாறு பகுதியில் வசித்தார். அவர் எதற்காக கொலை செய்யப்பட்டார் என தெரியவில்லை. ராணியின் வீட்டின் அருகில் வசித்த மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்த இரண்டு தொழிலாளர்கள் மாயமானதால், வெளி மாநில தொழிலாளர்களை குறிவைத்து விசாரணை நடக்கிறது. இடுக்கி எஸ்.பி., நசீம், டி. எஸ்.பி. மோகன்தாஸ், மூணாறு டி. எஸ்.பி. அமிர்தாசதீபன் ஆகியோர் சம்பவ இடத்தை ஆய்வு நடத்தி விசாரித்தனர்.