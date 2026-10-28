/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/‘ஸ்பா’வில் விபச்சாரம் காப்பகத்தில் பெண்கள்
UPDATED : அக் 27, 2026 07:59 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:57 PM
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பெரியகுளம்: பெரியகுளம் தாலுகா கெங்குவார்பட்டி ராமர் கோயில் தெரு நவீன் 31.
பைனான்ஸில் பணி புரிகிறார். கைலாசபட்டியில் பணம் வசூலித்து விட்டு பெரியகுளம் பார் அருகே நின்றார். அப்போது பெரியகுளத்தைச் சேர்ந்த தாரிக் 30. நவீனை மஜாஜ் செய்வதாக கூறி அருகேயுள்ள ஸ்பாவிற்கு அழைத்துச் சென்றார். அங்கு நவீனிடம், தேனி அன்னஞ்சியை சேர்ந்த 30 வயது பெண் ‘இங்கு விபச்சாரத்திற்கு பெண்கள் உள்ளனர் கட்டண விபரங்களை தெரிவித்து, ஆசை வார்த்தை,’ கூறியுள்ளார். நவீன் புகாரில் தென்கரை எஸ்.ஐ., கருப்பையா, 30 வயது பெண்ணை கைது செய்தார். ஸ்பாவிலிருந்த சேலம்,கோவை, சென்னையைச் சேர்ந்த 25 முதல் 40 வயதுடைய மூன்று பெண்களை, தேனி பெண்கள் காப்பகத்திற்கு அனுப்பி வைத்தார். தப்பியோடிய தாரிக், கட்டட உரிமையாளரை தேடி வருகிறார்.