பத்திரப்பதிவில் நகராட்சி பகுதி தேர்வாகாததால் பணிகள் முடக்கம்
பத்திரப்பதிவில் நகராட்சி பகுதி தேர்வாகாததால் பணிகள் முடக்கம்
UPDATED : நவ 18, 2026 05:37 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:34 PM
தேனி: தேனி சப் ரிஜிஸ்டர் அலுவலகத்தின் கீழ் நகராட்சி, பேரூராட்சி, கிராமம், நத்தம், விளைநிலங்கள் பத்திரப்பதிவு செய்யப்படுகின்றன. இங்கு பதிவு செய்த பத்திர எழுத்தர்கள் மூலம் பொதுமக்கள் தங்கள் பத்திரங்களை எழுதி பதிவு செய்கின்றனர். தமிழக அரசு அண்மையில் ‘ஸ்டார் 3.0’ முறையை பத்திரப்பதிவு துறையில் அறிமுகப்படுத்தியது. இம்முறையில் பத்திரங்களை பதிவு செய்வதில் பல்வேறு சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றன. இந்நிலையில் தேனி நகராட்சி பகுதியில் உள்ளவர்களுக்கு இடங்கள், வீடுகளை வாங்க, விற்க ஆன்லைனில் பதிவு செய்யும்போது ‘வழிகாட்டி கிராமம் – அல்லிநகரம்’ என்பதை தேர்வு செய்யமுடியாமல் பத்திர எழுத்தர்கள் தவிக்கின்றனர்.
இதுகுறித்து பத்திர எழுத்தர்கள் கூறுகையில், உப்பார்பட்டி, வீரபாண்டி போன்ற கிராம பகுதிகளுக்கு பத்திரங்களை பதிவு செய்யும்போது சம்பந்தப்பட்ட கிராமத்தின் பெயர் தானாக தேர்வு ஆகிறது. ஆனால் தேனி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் பத்திரம் பதிய முயற்சி செய்தால் கிராமம் அல்லிநகரம் என தேர்வு செய்ய முடியவில்லை. இதுபற்றி சப் ரிஜிஸ்டர் அலுவலர்களிடம் கேட்டால், அவர்களும் தங்களுக்கு இதுபற்றி தெரியவில்லை. இதனால் தேனி நகராட்சி பகுதியில் உள்ள இடங்கள், வீடுகள், மனைகளை நேற்று முன்தினம் முதல் பத்திரப்பதிவு செய்ய முடியவில்லை,’ என்றனர்.