/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/டூவீலர் மோதி தொழிலாளி பலி
ADDED : நவ 20, 2026 05:13 PM
அ நிறம் | அளவு
ஆண்டிபட்டி: ஆண்டிபட்டி தெற்கு மூணாண்டிபட்டியை சேர்ந்தவர் ராமர் 55, விறகு வெட்டும் தொழிலாளி.
நேற்று (நவ.,19) இரவு வேலை முடித்துவிட்டு புள்ளிமான் கோம்பை ரோட்டில் அரசு டாஸ்மாக் அருகே ரோட்டை கடக்க முயன்றார். அப்போது சில்க்வார்பட்டி ஜெயசூர்யா 23, ஓட்டி சென்ற டூவீலர் ராமர் மீது மோதி சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். ஜெயசூர்யாவும் காயம் அடைந்தார். இறந்த ராமரின் உறவினர்கள் ரோட்டில் மறியலில் ஈடுபட்டனர். டாஸ்மாக் கடை அருகே ரோட்டின் இருபுறமும் வாகனங்களை வரிசையாக நிறுத்துவதால் அடிக்கடி விபத்து நடப்பதாக புகார் தெரிவித்தனர். டி.எஸ்.பி., விஷ்ணுபிரியா, பொதுமக்களுடன் பேச்சு வார்த்தை நடத்தி, நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்த பின் கலைந்து சென்றனர். சம்பவம் குறித்து ஆண்டிபட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.