வீட்டு முற்றத்தில் முகாமிட்ட யானை அச்சத்தில் உறைந்த தொழிலாளர்கள்
வீட்டு முற்றத்தில் முகாமிட்ட யானை அச்சத்தில் உறைந்த தொழிலாளர்கள்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 12:20 AM
மூணாறு: மூணாறு அருகே கே.டி. எச்.பி. கம்பெனிக்கு சொந்தமான தேவிகுளம் எஸ்டேட், பாக்டரி டிவிஷனில் வீட்டு முற்றத்திலும், சமையல் கட்டு பகுதியிலும் படையப்பா முகாமிட்டதால் தொழிலாளர்கள் அச்சத்தில் உறைந்தனர்.
மூணாறு பகுதியில் நடமாடும் பிரபல படையப்பா ஆண் காட்டு யானை கடந்த ஒரு மாதமாக குண்டளை, அருவிக்காடு, சைலன்ட்வாலி ஆகிய எஸ்டேட் பகுதிகளில் நடமாடிய நிலையில் பல்வேறு சேதங்களை ஏற்படுத்தியது.
இந்த யானை நேற்று முன்தினம் மாலை 6:00 மணிக்கு தேவிகுளம் எஸ்டேட், பாக்டரி டிவிஷன் பகுதிக்கு சென்றது. அங்கு தொழிலாளர்கள் வீட்டு முற்றத்திலும், சமையல் கட்டு பகுதியிலும் நீண்ட நேரம் முகாமிட்டது. அதற்கு சற்று முன்பு தான் பணி முடிந்து வீடு திரும்பிய தொழிலாளர்கள் வீட்டில் பணிகளை செய்து கொண்டிருந்தபோது யானை வந்ததால் அச்சத்தில் உறைந்ததுடன் செய்வது அறியாமல் திகைத்தனர். வனத்துறை விரைவு அதிரடிபடையினர் யானையை குடியிருப்பு பகுதியை விட்டு காட்டிற்குள் விரட்டிய பிறகு நிம்மதி அடைந்தனர்.