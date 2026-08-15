தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/﻿ உலக யானைகள் தினம் விழிப்புணர்வு முகாம்

﻿ உலக யானைகள் தினம் விழிப்புணர்வு முகாம்

﻿ உலக யானைகள் தினம் விழிப்புணர்வு முகாம்

ADDED : ஆக 13, 2026 01:33 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 13, 2026 01:33 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

ஆண்டிபட்டி -: உலக யானைகள் தினம் குறித்து வனத்துறை சார்பில் ஆண்டிபட்டி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் மாணவர்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.

விழிப்புணர்வு முகாமில் தலைமை ஆசிரியர் செந்தில் தலைமை வகித்தார். என்.எஸ். திட்ட அலுவலர் கணேசன் வரவேற்றார். ஆண்டிபட்டி ரேஞ்சர் சக்திவேல் உலக யானைகள் தினத்தின் அவசியம் குறித்தும், வன பாதுகாப்பு, யானைகளால் வளமாகும் காடுகள் குறித்தும் விளக்கினார். யானைகள் பாதுகாப்பு, அவை வசிக்கும் பகுதி வழித்தடங்கள் பாதுகாப்பு, மரம் நடுதலின் அவசியம் குறித்து மாணவர்கள் உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனர். நிகழ்ச்சியில், வனவர் செல்வன், உதவி தலைமை ஆசிரியர் ராமசுப்பு, பசுமை இயக்க ஒருங்கிணைப் பாளர் உமாராணி, வனக்காப்பாளர் பரமசிவம், வனக்காவலர் சத்தியமூர்த்தி உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us