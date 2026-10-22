கல்வி உதவித்தொகைபெற விண்ணப்பிக்கலாம்

UPDATED : அக் 22, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:08 PM
தேனி: பிரதமர் கல்வி உதவித்தொகை திட்டத்தில் இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர், பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்கள், சீர்மரபினர் மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது.
2026–27 ம் ஆண்டில் உதவித்தொகை பெற தகுதியான கல்வி நிறுவனங்களில் 9,10, பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 படிக்கும் மாணவர்கள் https://scholarships.gov.in என்ற இணைய தளத்தில் புதிதாக, பதிவை புதுப்பிக்க விண்ணப்பிக்கலாம்.விண்ணப்பிக்கும் மாணவர்கள் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.2.50 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும். மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள கல்வி நிறுவனத்தில் படிக்க வேண்டும். ஏற்கனவே உதவித்தொகை பெற்று 10ம் வகுப்பு, பிளஸ் 2 படிப்பவர்கள் அக்.,31 க்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பங்களை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் நவ.,15க்குள் சரிபார்க்க வேண்டும். 9, பிளஸ் 1 படிக்கும் மாணவர்கள் புதிதாக விண்ணப்பிப்பதற்கான தேதி இணையத்தில் வெளியிடப்படும். கூடுதல் விபரங்களை மேற்குறிப்பிட்ட இணையபக்கத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம் என கலெக்டர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.