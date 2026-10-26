/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/கல்வி உதவித் தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம்
UPDATED : அக் 25, 2026 05:47 PM
ADDED : அக் 25, 2026 05:44 PM
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போடி: காபி தோட்ட தொழிலாளர்கள், சிறு, குறு விவசாயிகளின் குழந்தைகளுக்கு காபி வாரியம் மூலம் கல்வி உதவித் தொகை ஆண்டு தோறும் வழங்கப் படுகிறது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் இளங்கலை படிக்கும் மாணவர்களுக்கு ரூ.7500 ம், முதுகலை படிக்கும் மாணவர் களுக்கு ரூ.15,000 ம், மருத்துவம், மருந்தாளுனர், செவிலியர், பொறியியல், வேளாண், தொழில் நுட்ப கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவர் களுக்கு ரூ.20,000 ம் வழங்கப்படுகிறது. கல்வி உதவித் தொகை பெற தகுதி உடைய மாணவர்கள் அலுவலகத்தில் விண்ணப்பம் பெற்று உரிய ஆவணங்களுடன் வரும் நவ. 30 ம் தேதிக்குள் போடி காபி வாரிய விரிவாக்க அலுவலகத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் என போடி காபி வாரிய இளநிலை தொடர்பாளர் சக்திவேல் தெரிவித்து உள்ளார்.