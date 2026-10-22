/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/திறனறிவு த் தேர்வு க ்கு விண்ணப்பிக்கலாம்
UPDATED : அக் 14, 2026 01:17 AM
ADDED : அக் 14, 2026 01:15 AM
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தேனி: தமிழகத்தில் ஊராட்சி, பேரூராட்சி பகுதி அரசு, உதவி பெறும் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு தமிழக அரசு சார்பில் ஊரக திறனறித்தேர்விற்கு நடத்தப்படுகிறது.
தேர்வில் 9ம் வகுப்பு மாணவர்கள் பங்கேற்கலாம். தேர்ச்சி பெறும் மாணவர்களுக்கு 3 ஆண்டுகளுக்கு தலா ரூ.ஆயிரம் உதவித்தொகையைாக வழங்கப்படும். இந்தாண்டிற்கான திறனறித்தேர்வு நவ., 21ல் நடக்கிறது.
தேர்வில் பங்கேற்க விரும்பும் மாணவர்கள் தலைமை ஆசிரியர்கள் மூலம் இன்று மாலைக்குள் இணைய வழியில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.10 செலுத்த வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் மாணவர்களின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.ஒரு லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும்.