தற்காலிக பட்டாசு கடை அமைக்க அக்.,31 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்
தற்காலிக பட்டாசு கடை அமைக்க அக்.,31 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்
UPDATED : அக் 28, 2026 07:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:08 PM
தேனி: தீபாவளி பண்டிகைக்காக தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் அமைக்க அக்., 18 வரை விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது.
அதில் 57 பேர் விண்ணப்பித்திருந்தனர். கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நிரந்தர கடைகாரர்கள், தற்காலி கடைக்கு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு டி.ஆர்.ஓ., ராஜகுமார் தலைமையில் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள் பற்றி விளக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் தற்காலிக கடை அமைப்பதற்கான தேதியை அக்., 31 வரை நீட்டித்து கலெக்டர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி உத்தரவிட்டள்ளார். https://www.tnesevai.tn.gov.in/ என்ற இணைய முகவரியில் தேவையான ஆவணங்கள், புகைப்படம், அடையாள அட்டை உள்ளிட்டவற்றுடன் முத்திரை தாள் கட்டணம், உரிம கட்டணத்துடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விதிமுறைகள் பின்பற்றாமல் பட்டாசு கடை வைத்தால் குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.