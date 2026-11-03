சேதமடைந்த பயணிகள் நிழற்குடை, பராமரிப்பில்லாத கழிப்பறைகள்: ஆனைமலையன்பட்டி ஊராட்சியில் அடிப்படை வசதி இன்றி சிரமம்
சேதமடைந்த பயணிகள் நிழற்குடை, பராமரிப்பில்லாத கழிப்பறைகள்: ஆனைமலையன்பட்டி ஊராட்சியில் அடிப்படை வசதி இன்றி சிரமம்
UPDATED : நவ 02, 2026 03:48 PM
ADDED : நவ 02, 2026 03:44 PM
உத்தமபாளையம்: உத்தமபாளையம் ஒன்றியம், ஆனைமலையன்பட்டி ஊராட்சியில் பயணிகள் நிழற்குடை சேதமடைந்தும்,பொது கழிப்பறைகள் பராமரிப்பு இன்றி சுகாதார கேடாகவும், அசுத்தமான குடிநீர் வினியோகம் என அடிப்படை வசதிகள் இன்றி பொதுமக்கள் சிரமம் அடைகின்றனர்.
ஆனைமலையன்பட்டி ஊராட்சி 9 வார்டுகளைக் கொண்டது. இங்கு 6 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் வசிக்கின்றனர். பெண்கள்,ஆண்களுக்கான கழிப்பறைகளும் பராமரிப்பின்றி உள்ளது. சில கழிப்பறைகள் பூட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது. முல்லைப் பெரியாற்றிலிருந்து பம்பிங் செய்யும் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு செய்யாமல் வினியோகிப்பதால் அசுத்தம் நிறைந்ததாக உள்ளது. அடிக்கடி மீன் குஞ்சுகளும் குடிநீர் குழாயில் வருவதாக பொது மக்கள் புகார் கூறுகின்றனர்.
கழிவுநீர் தேங்கும் குளம்
ஊரின் மையப் பகுதியில் உள்ள குளத்தில் குப்பை கொட்டவும், சாக்கடை கழிவு நீர் தேங்க பயன்படுகிறது. முன்பிருந்த ஊராட்சி நிர்வாகம், குளத்தை சுற்றி வேலி அமைத்து, நடைப்பயிற்சி தளம் அமைந்தனர். தற்போது அசுத்தம் நிறைந்ததாக மாறி உள்ளது. வெள்ளை கரடு பகுதியில் குடிநீர், தெரு விளக்குகள் என அடிப்படை வசதி இன்றி உள்ளது. கோகிலாபுரம் டாஸ்மாக் கடைஇக்கிராமத்தை ஒட்டி, பெண்கள் நடமாடும் பகுதியில் வைத்துள்ளனர். கடையை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற பெண்கள் கோரியுமச் நடவடிக்கை இல்லை. இங்குள்ள இரு ரேஷன் கடைகளும் அலுவல் நேரத்திற்கு திறக்காமல் விருப்பம் போல் திறப்பதாக புகார் கூறுகின்றனர். குப்பை முறையாக அகற்றுவதில்லை. தெருக்கள் குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இங்குள்ள துணை சுகாதார நிலையம் திறந்தே உள்ளதால் ஒரு அறை குடிகாரர்களின் கூடாரமாக மாறி உள்ளது.
குடிநீரை சுத்திகரித்து வழங்க வேண்டும்
கோட்டைச்சாமி, ஆனைமலையன்பட்டி :
குடிநீரை சுத்திகரித்து வழங்க வேண்டும். இங்குள்ள பயணியர் நிழற்குடை பராமரிப்பு இன்றி இரவு நேர பாராக மாறி உள்ளது. பயணியர் நிழற்குடை சீரமைப்பு செய்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும். தெரு விளக்குகள் பழுதடைந்தால் சீரமைக்க பணியாளர் பணியிடம் இல்லை ஊராட்சி நிர்வாகம் கூறி சீரமைக்க பல வாரங்கள் ஆகிறது. தெரு விளக்குகள் உடனே சீரமைக்க வேண்டும். துணை சுகாதார நிலையத்தை கூடுதல் சுகாதார நிலையமாக தரம் உயர்த்த வேண்டும்.
சுகாதார நிலையம் தேவை
அழகர், ஆனைமலையன் பட்டி :
மக்கள் தொகை அதிகரித்துள்ளதால் கூடுதல் ரேஷன் கடை அமைக்க வேண்டும். பஸ் போக்குவரத்து ஊருக்குள் இருப்பதால், ரோடு பராமரிக்க வேண்டும். மெயின்ரோட்டில் பயணியர் நிழற்குடை இல்லாததால் கர்ப்பிணிகள் ஒதுங்கி நிற்க கூட வசதி இல்லை. ஏற்கனவே உள்ள பயணிகள் நிழற்குடை குடிகாரர்களின் கூடாராமாக மாறி விட்டது. எனவே புதிய பயணியர் நிழற்குடை கட்ட வேண்டும். 24 மணி நேரமும் செயல்படும் சுகாதார நிலையம் ஏற்படுத்த வேண்டும்.