/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ தீ வைத்து வாலிபர் தற்கொலை முயற்சி
ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:26 AM
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போடி: கேரளா, மூணாறு அருகே எல்லப்பட்டியை சேர்ந்தவர் சுரேஷ் 35. இவர் அதே பகுதியில் வசித்த திருமணமாகி குழந்தையுடன் உள்ள பெண்ணை காதலித்தார்.
காதலிக்க மறுத்த அப் பெண் போடி தேவாரம் ரோட்டில் வசித்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில் நேற்று போடி வந்த சுரேஷ் மது போதையில் பெண்ணின் வீட்டின் கதவை தட்டி உள்ளார். திறக்க மறுத்ததால் ஆத்திரம் அடைந்த சுரேஷ் தனது உடலில் பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்து கொண்டார். காயம் அடைந்த சுரேஷ் தேனி அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். போடி டவுன் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.