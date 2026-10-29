/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/வாலிபருக்கு 3 ஆண்டு சிறை
UPDATED : அக் 28, 2026 07:57 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:55 PM
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தேனி: தேனியை சேர்ந்த 23 வயது வாலிபர், அதே பகுதியை சேர்ந்த 11 வயது சிறுமியுடன் பழகி வந்துள்ளார்.
2025 நவ., ல் தாத்தா வீட்டிற்கு சிறுமி தனியாக சென்றபோது, அந்த வாலிபர் ஆபாசமாக நடந்து பாலியல் தொல்லை கொடுத்தார். சிறுமி பெற்றோர் புகாரில் வாலிபரை தேனி அனைத்து மகளிர் போலீசார் கைது செய்தனர். இவ்வழக்கு தேனி போக்சோ நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி எழில் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வாலிபருக்கு 3 ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டனையும், ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து தீர்ப்பளித்தார்.