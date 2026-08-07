/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ இளைஞர் தற்கொலை
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 05:58 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:11 PM
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உத்தமபாளையம்:உத்தமபாளையம் அருகில் உள்ள உ.
புதூரை சேர்ந்த நாராயணன் மகன் அருண்குமார் 27, டூவீலர் மெக்கானிக். கம்பம் தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்தார். ஜூலை 28 ல் இரவில் வீட்டிற்கு வந்தவர், தனது அறைக்கு சென்று உடை மாற்றி வருவதாக கூறி சென்றுவர், அறையில் இருந்து நீண்டநேரமாக வெளியே வரவில்லை. பெற்றோர் அறைக்குள் சென்று பார்த்த போது, தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார். புகாரில் உத்தமபாளையம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.