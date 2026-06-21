/உள்ளூர் செய்திகள்/திருநெல்வேலி/அர்ச்சகர் வீட்டில் 11 பவுன் கொள்ளை
ADDED : அக் 21, 2026 04:40 PM
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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி டவுன் வ.உ.சி., தெருவைச் சேர்ந்த நடராஜன் 58, வாகையடி அம்மன் கோயில் அர்ச்சகராக உள்ளார். இவருக்கு மனைவி, மகன் உள்ளனர்.
நேற்று இரவு கோயிலில் தசரா சிறப்பு பூஜை நடந்ததால், வீட்டை பூட்டிவிட்டு குடும்பத்துடன் கோயிலுக்குச் சென்றார். இன்று அதிகாலை வீடு திரும்பியபோது முன்பக்க கதவு திறந்து கிடந்தது. உள்ளே சென்று பார்த்தபோது பீரோவில் இருந்த 11 பவுன் தங்க நகைகள் கொள்ளை போனது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து டவுன் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். திருநெல்வேலி டவுனில் கடந்த மாதம் ஒரு வீட்டில் 15 பவுன் நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்டது. அந்த வழக்கில் இதுவரை துப்பு துலங்காத நிலையில், மீண்டும் நகை கொள்ளை நடந்துள்ளது அப்பகுதி மக்களிடம் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.