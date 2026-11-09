டோனாவூர் பெல்லோஷிப் நிறுவனத்தின் 125வது ஆண்டு விழா; அஞ்சல் துறை சார்பில் சிறப்பு அஞ்சல் உறை வெளியீடு
டோனாவூர் பெல்லோஷிப் நிறுவனத்தின் 125வது ஆண்டு விழா; அஞ்சல் துறை சார்பில் சிறப்பு அஞ்சல் உறை வெளியீடு
ADDED : நவ 09, 2026 07:43 PM
திருநெல்வேலி:
திருநெல்வேலி மாவட்டம், டோனாவூர் பெல்லோஷிப் நிறுவனத்தின் 125வது ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு, இந்திய அஞ்சல் துறை சார்பில் சிறப்பு அஞ்சல் உறை வெளியிடப்பட்டது.
டோனாவூர் பெல்லோஷிப் நிறுவனம் 1901ம் ஆண்டு அயர்லாந்து நாட்டை சேர்ந்த எமி வில்சன் கார்மைக்கேல் என்பவரால் தொடங்கப்பட்டது. சமூக சேவை, ஆதரவற்ற குழந்தைகள் பராமரிப்பு உள்ளிட்ட பணிகளில் இந்நிறுவனம் 125 ஆண்டுகளாகச் செயல்பட்டு வருகிறது.
இதன் 125வது ஆண்டு விழாவையொட்டி டோனாவூர் வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், இந்திய அஞ்சல் துறையின் மதுரை தெற்கு மண்டல அஞ்சல் துறை தலைவர் சயித் ரஷீத் சிறப்பு அஞ்சல் உறையை வெளியிட்டார். றுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி ஜெரோமியா ராஜநேசன் பெற்றுக்கொண்டார்.
நிகழ்ச்சியில் ஜெயத்தாய் காருண்ணியா, பிரின்ஸ் ஜோசைய்யா ஜெயராஜ், ஜி. செந்தில்குமார், வி. தீர்த்தாரப்பன், பி. ஹேமாவதி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
டோனாவூர் பெல்லோஷிப் நிறுவனத்தின் 125 ஆண்டுகால சேவையைப் போற்றும் வகையில் இந்தச் சிறப்பு அஞ்சல் உறை வெளியிடப்பட்டது.