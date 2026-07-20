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வேட்டையாட முயன்ற 2 பேர் கைது; துப்பாக்கி பறிமுதல்
வேட்டையாட முயன்ற 2 பேர் கைது; துப்பாக்கி பறிமுதல்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:12 AM
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திருநெல்வேலி: புளியங்குடி அருகே வனவிலங்குகளை வேட்டையாட முயன்ற 2 வாலிபர்களை போலீசார் கைது செய்து, நாட்டு துப்பாக்கியை பறிமுதல் செய்தனர்.
தென்காசி மாவட்டம் புளியங்குடி, பாறைக்குளம் பகுதியில் சிலர் நாட்டு துப்பாக்கியுடன் வனவிலங்குகளை வேட்டையாடி வருவதாக கிடைத்த தகவலில் போலீசார் எஸ்.ஐ., தீபன்குமார் தலைமையில் கண்காணித்தனர். அங்கு வந்த இருவரிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
அவர்கள் சிவகிரி அருகே நெல்கட்டும்செவலை சேர்ந்த பாண்டித்துரை 28, மேலக்கடையநல்லுார் மலம்பட்டை சாலையைச் சேர்ந்த வினோத் 31, என்பது தெரியவந்தது.
பாண்டித்துரையிடம் இருந்து நாட்டு துப்பாக்கியை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். இருவரையும் கைது செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.