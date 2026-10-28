கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயம் அருகே கல்குவாரியை மூட 3வது நாளாக போராட்டம் 11 பெண்கள் உட்பட 20 பேர் கைது
கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயம் அருகே கல்குவாரியை மூட 3வது நாளாக போராட்டம் 11 பெண்கள் உட்பட 20 பேர் கைது
ADDED : செப் 24, 2026 12:23 AM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டம் கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயம் அருகே பாப்பான்குளத்தில் செயல்படும் கல்குவாரியை நிரந்தரமாக மூடக்கோரி கிராம மக்கள் 3வது நாளாக கூடாரம் அமைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
சரணாலயத்திலிருந்து 2 கி.மீ., தொலைவில் உள்ள கல்குவாரியில் வெடிவைப்பதால் ஏற்படும் சத்தம் 7 கி.மீ., துாரம் வரை கேட்பதாகவும், இதனால் வலசை பறவைகள் பாதிக்கப்படுவதாகவும் கிராம மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். கல்குவாரி துாசியால் சுற்றுச்சூழல், நீர்நிலைகள் மாசுபடுவதுடன் மீன்களும் பாதிக்கப்படுவதாக தெரிவித்தனர்.
கல்குவாரியை மூடக்கோரி ஏற்கனவே கலெக்டரிடம் மனு அளித்துள்ளனர்.
சரணாலயத்தைச் சுற்றி 10 கி.மீ., சுற்றுச்சூழல் உணர்வு மண்டலம் அமைக்கவும், 2000க்கும் மேற்பட்டோர் கையெழுத்திட்ட மனு, கிராமசபை தீர்மானங்களையும் சமர்ப்பித்துள்ளனர்.
கல்குவாரி இயங்காது என கடந்த செப்.,18ல் தாசில்தார் உறுதியளித்தும் தொடர்ந்து செயல்பட்டதால், கிராம மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அரசு தரப்பில் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படாததால் போராட்டம் தொடர்ந்தது.
இதனுடைய நேற்று மதியம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 11 பெண்கள் உட்பட 20 பேரை போலீசார் கைது செய்து வடக்கு விஜயநாராயணத்தில் உள்ள ஒரு திருமண மண்டபத்திற்கு அழைத்து வந்தனர் அங்கு பேச்சுவார்த்தை நடந்தது.