நெல்லையில் அடுத்தடுத்து 3 வீடுகளில் கொள்ளை

UPDATED : நவ 02, 2026 07:45 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:29 PM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலியில் பூட்டிய வீடுகளை நோட்டமிட்டு, அரசு வக்கீல் வீடு உட்பட, 3 வீடுகளில் பட்டப்பகலில் புகுந்த மர்ம நபர்கள், 40 சவரன் தங்க நகைகள், 1.50 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கம், வெள்ளிப் பொருட்களை கொள்ளையடித்துச் சென்றனர்.
திருநெல்வேலி கே.டி.சி., நகர் மேலக்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த கண்ணன், 51, குடும்பத்துடன் திருமண நிகழ்ச்சிக்கு சென்றிருந்தார். பூட்டிய வீட்டில் புகுந்த கொள்ளையர்கள், பீரோவில் இருந்த, 25 சவரன் நகை, 1.50 லட்சம் ரூபாயை திருடிச் சென்றனர்.
அதே பகுதியில் கற்பக விநாயகர் நகரில் வசிக்கும் சிந்தாமணி, 55, குடும்பத்துடன் சர்ச்சுக்கு சென்றிருந்தார். அவரது வீட்டில் புகுந்த மர்ம நபர்கள், 7 சவரன் நகை, வெள்ளிப் பொருட்களை கொள்ளையடித்தனர்.
தொடர்ந்து, பெருமாள்புரம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லைக்குட்பட்ட வி.எம்.சத்திரம் குமரன் காலனியில் வசிக்கும் பெருமாள், 48, வீட்டின் கதவை உடைத்து உள்ளே புகுந்த கொள்ளையர்கள், 9 சவரன் நகையை திருடிச் சென்றனர். பெருமாள், சேரன்மகாதேவி நீதிமன்றத்தில் அரசு வக்கீலாக பணியாற்றுகிறார். அவரும் குடும்பத்துடன் திருமண நிகழ்ச்சிக்கு சென்றிருந்தார்.
ஒரே நாளில் பட்டப்பகலில் அடுத்தடுத்து, 3 வீடுகளில் நடந்த இந்த கொள்ளை சம்பவங்களால் அப்பகுதி மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.