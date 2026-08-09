﻿ பணம் கேட்டு ஆடிட்டரை தாக்கிய 3 வாலிபர்கள் கைது

ADDED : ஆக 09, 2026 05:23 AM
திருநெல்வேலி: ஆடிட்டரிடம் பணம் கேட்டு தாக்கிய அருண்குமார், 20, என்பவர் உட்பட, மூவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சேலம் மாவட்டம், கஞ்சநாயக்கன்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் ஆடிட்டர் நாகராஜன், 36. இவர், பணி நிமித்தமாக திருநெல்வேலி வந்தார். 'கிரைண்டர்' செயலி மூலம் இவருடன் பழகிய நபர்களின் அழைப்பை ஏற்று, திருநெல்வேலி புது பஸ் ஸ்டாண்டிற்கு சென்றார்.
அங்கு வந்த வாலிபர் ஒருவர், நாகராஜனை டூ - வீலரில் டக்கரம்மாள்புரம் தரிசனபூமி அருகே உள்ள காலியிடத்திற்கு அழைத்து சென்றார். அங்கு பதுங்கியிருந்த மேலும், 3 பேர் சேர்ந்து, நாகராஜனை சரமாரியாக தாக்கி, பணம் கேட்டு மிரட்டினர். அவரிடம் பணம் இல்லாததால், தாக்கிவிட்டு தப்பினர். பெருமாள்புரம் போலீசார் விசாரித்தனர்.
அதில், நாகராஜனை தாக்கியது, முன்னீர்பள்ளத்தை சேர்ந்த அருண்குமார், விஷ்ணு சுப்பு, 20, பொன்னாக்குடியை சேர்ந்த பூபதி ராஜா, 20, என்பது தெரிந்தது. அருண்குமார் உட்பட மூவரையும் கைது செய்த போலீசார், மேலும் ஒருவரை தேடுகின்றனர்.