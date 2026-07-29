4 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை முதியவருக்கு சாகும் வரை ஆயுள்
4 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை முதியவருக்கு சாகும் வரை ஆயுள்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:33 AM
திருநெல்வேலி: சுத்தமல்லி அருகே 4 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த 81 வயது முதியவர் கணபதிக்கு சாகும் வரை ஆயுள் தண்டனை விதித்து திருநெல்வேலி போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப் பளித்தது.
கடந்த மார்ச் 16 ல் நடந்த இச்சம்பவம் தொடர்பாக சேரன்மகாதேவி மகளிர் போலீசார் போக்சோ சட்டத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்து கணபதியை கைது செய்தனர்.
வழக்கு விரைவாக விசாரிக்கப்பட்டு, நான்கு மாதங்களுக்குள் விசாரணை நிறைவடைந்தது. இதில் கணபதிக்கு சாகும் வரை ஆயுள் தண்டனை, ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம் விதித்த நீதிபதி சுரேஷ்குமார், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு அரசு சார்பில் ரூ.3 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கவும் உத்தரவிட்டார். வழக்கில் சிறப்பாக செயல்பட்ட போலீசார் மற்றும் அரசு வழக்கறிஞரை மாவட்ட எஸ்.பி. விஷ்வேஷ் பாலசுப்பிரமணியம் சாஸ்திரி பாராட்டினார். இந்த ஆண்டில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இதுவரை 15 போக்சோ வழக்குகளில் குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை பெற்றுத் தரப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.