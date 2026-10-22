பெண்ணுக்கு உதவுவது போல் நாடகமாடி 5.25 பவுன் தங்க நகைகள் திருட்டு: மதுரையைச் சேர்ந்தவர் கைது
பெண்ணுக்கு உதவுவது போல் நாடகமாடி 5.25 பவுன் தங்க நகைகள் திருட்டு: மதுரையைச் சேர்ந்தவர் கைது
UPDATED : அக் 15, 2026 05:21 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:17 PM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலியில் பெண்ணுக்கு உதவுவது போல் நாடகமாடி அவரது வீட்டில் 5.25 பவுன் தங்க நகைகளை திருடிய மதுரையைச் சேர்ந்த அசோக்குமார் 49, கைது செய்யப்பட்டார்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் காங்கேயன்குளம் அம்மன் கோயில் தெருவைச் சேர்ந்த முத்துக்குட்டி மனைவி இசக்கியம்மாள் 37. இவர் திருநெல்வேலி சந்திப்பு ரயில் நிலையத்தில் ஒப்பந்த துாய்மை பணியாளராக வேலை செய்கிறார். அங்கு இசக்கியம்மாளிடம் தனது பெயர் ராஜா எனக்கூறி அசோக்குமார் என்பவர் அறிமுகமானார். இசக்கியம்மாளின் மகனுக்கு கண் சிகிச்சை பெற உதவினார். அக்.5ம் தேதி அசோக்குமார் தனது குடும்பத்தினருடன் இசக்கியம்மாள் வீட்டில் தங்கினார்.
அப்போது, இசக்கியம்மாளுக்கு உள்ள இடப்பிரச்னையை தீர்த்து வைப்பதாகக் கூறினார். அக்.8ம் தேதி இசக்கியம்மாள் மற்றும் அவரது கணவர் முத்துக்குட்டியை கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு அழைத்துச் சென்றார்.
அங்கு அலைபேசிகளை உள்ளே எடுத்துச் செல்ல அனுமதி இல்லை எனக்கூறி, இருவரது அலைபேசிகளையும் வாங்கினார். பின்னர், திருநெல்வேலி சந்திப்பில் பணம் வாங்க வேண்டியுள்ளதாகக் கூறி, முத்துக்குட்டியின் டூவீலர் சாவியை பெற்றுக்கொண்டு அங்கிருந்து தப்பினார். கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நீண்ட நேரம் காத்திருந்து ஏமாந்த இசக்கியம்மாள், மாலையில் வீடு திரும்பினார். அப்போது பீரோவில் இருந்த 5.25 பவுன் தங்க நகைகள் திருடப்பட்டிருப்பதை அறிந்த அவர், சீதபற்பநல்லுார் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகாரளித்தார்.
போலீசார் விசாரணையில், ராஜா என்ற பெயரில் இசக்கியம்மாளிடம் அறிமுகமான அசோக்குமார் நகைகளை திருடியது தெரிந்தது. அவர் மதுரை அலங்காநல்லுாரைச் சேர்ந்தவர் என்பதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து திருநெல்வேலி சிந்துபூந்துறையில் வசித்த அவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.