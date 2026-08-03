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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருநெல்வேலி/﻿ போதைப்பொருள் வைத்திருந்த 6 வாலிபர்கள் கைது நாட்டு துப்பாக்கி பறிமுதல்

﻿ போதைப்பொருள் வைத்திருந்த 6 வாலிபர்கள் கைது நாட்டு துப்பாக்கி பறிமுதல்

﻿ போதைப்பொருள் வைத்திருந்த 6 வாலிபர்கள் கைது நாட்டு துப்பாக்கி பறிமுதல்

ADDED : ஆக 02, 2026 11:19 PM

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ADDED : ஆக 02, 2026 11:19 PM

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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலியில் கஞ்சா மற்றும் மெத்ஆம்பெட்டமைன் போதைப் பொருள் வைத்திருந்த 6 வாலிபர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.

திருநெல்வேலி மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் தேஷ்முக் சேகர் சஞ்சய் உத்தரவின்பேரில், துணை கமிஷனர் சரவணன் மேற்பார்வையில் போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக நேற்று அதிகாலை வெள்ளக்கோவில் பகுதியில் போலீசார் சோதனை நடத்தினர்.

அப்போது சந்தேகத்திற்கிடமாக சுற்றித்திரிந்த ஜோஸ்வா பிஜு ஆரோன் 29, அந்தோணி ஜீசஸ் ஆல்வின் 29, ஆனந்தபாலன் 31, நெல்சன்பால்துரை 27, பாலகவுதம் 25, இசக்கிமுத்து 27, ஆகிய 6 பேரை பிடித்து விசாரித்தனர். அவர்களிடம் 150 கிராம் கஞ்சா, 10 பாக்கெட்டுகளில் மெத்ஆம்பெட்டமைன் போதை பொருள் இருந்தது. இதையடுத்து அவற்றை கைப்பற்றிய போலீசார், 6 பேரையும் கைது செய்தனர். அவர்கள் வந்த காரையும் பறிமுதல் செய்தனர்.

தொடர் விசாரணையில் இசக்கிமுத்து உரிமம் இல்லாமல் நாட்டு துப்பாக்கி வைத்திருந்தது தெரிந்தது. அவரிடம் இருந்த நாட்டு துப்பாக்கி, 3 தோட்டாக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

நாட்டு துப்பாக்கி எவ்வாறு கிடைத்தது, யார் மூலம் வாங்கப்பட்டது, இதில் தொடர்புடைய மற்றவர்கள் குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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