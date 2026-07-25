/உள்ளூர் செய்திகள்/திருநெல்வேலி/ 800 கிலோ புகையிலை பறிமுதல்: 3 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:32 AM
அ நிறம் | அளவு
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி தச்சநல்லுார் ரவுண்டானா பகுதியில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்ட போலீசார், பெங்களூருவில் இருந்து திருவனந்தபுரத்துக்கு ஸ்டிக்கர் மூடைகளுக்கு இடையே பதுக்கி கடத்தப்பட்ட 550 கிலோ புகையிலை பொருட்களை லாரியுடன் பறிமுதல் செய்தனர். இதுதொடர்பாக பெங்களூருவைச் சேர்ந்த லாரி டிரைவர் பாபு ஜான் 28, கிளீனர் விஜய் 28, ஆகியோரை கைது செய்தனர்.
தொடர்ந்து தச்சநல்லுார் கரையிருப்பைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் 40, என்பவரையும் கைது செய்து, அவர் கயத்தாறு பகுதியில் பதுக்கி வைத்திருந்த 250 கிலோ புகையிலை பொருட்களையும் பறிமுதல் செய்தனர்.
மொத்தம் 800 கிலோ புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.